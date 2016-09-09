Συναγερμός στα Τρίκαλα- «Φούσκωσε» ο Πηνειός (Video)

Έντονη είναι η ανησυχίαείναι η ανησυχία των αρχών στα Τρίκαλα καθώς ο Πηνειός έχει φουσκώσει τόσο που ακουμπά τη γέφυρα στο Διαλεκτό.

Οι κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και φοβούνται για το τι μπορεί να συμβεί μέσα στις επόμενες ώρες, καθώς η πρόβλεψη της ΕΜΥ δίνει βροχές μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή στην περιοχή. Η συγκεκριμένη γέφυρα είναι η μόνη που συνδέει μεγάλα καμποχώρια (Διαλεκτό, Μεγάρχη, κλπ.) με τον υπόλοιπο νομό.

Πηγή: trikalaola.gr