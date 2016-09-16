Είναι αυτό το τέρας του Λοχ Νες; Η νέα φωτογραφία που έχει προκαλέσει συζητήσεις

Πολλά έχουν ειπωθεί και έχουν γραφτεί για τη Νέσι, το περιβόητο τέρας που ζει στη λίμνη του Λοχ Νες στη Σκωτία.Κατά καιρούς μάλιστα έχουμε δει διάφορες εικόνες της «Νέσι» να εμφανίζονται στον τύπο και στο διαδίκτυο. Ωστόσο, εδώ και λίγες ώρες μια φωτογραφία που τράβηξε ο Ίαν Βρέμνερ, ερασιτέχνης φωτογράφος, έρχεται να δώσει νέα διάσταση το πλάσμα το οποίο για πολλούς δεν υπάρχει.

Ο Μπρέμνερ έψαχνε για κόκκινα ελάφια στα Χάιλαντς όταν ξαφνικά πρόσεξε κάτι να αναδύεται μέσα από τα νερά της λίμνης, με αποτέλεσμα να το φωτογραφίσει και να αναρτήσει τη φωτογραφία στο ίντερνετ.

Η φωτογραφία έχει ανοίξει ένα νέο κύκλο συζητήσεων με αρκετούς να υποστηρίζουν πως πράγματι πρόκειται για το τέρας του Λοχ Νες, ενώ άλλοι πιστεύουν πως η φωτογραφία παρουσιάζει φώκιες να κάνουν βουτιές στα νερά της λίμνης.