Δείτε γιατί κάποιοι Σουηδοί ζητούν από τη NASA να στείλει προφυλακτικά στο διάστημα (Video)

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Σύμφωνα με τους αιτούντες, οι εξωγήινοι «μπορεί να τα βρουν χρήσιμα αν έρθουν στη Γη και επιλέξουν να γνωρίσουν πιο … στενά τους ανθρώπους».
Αυτή την πρωτάκουστη επιθυμία εξέφρασε η Σουηδική Ένωση για τη Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση προς τη NASA, ως μέρος της προσπάθειας τους να «στρέψουν τα φώτα σε μια από τις πιο σημαντικές εφευρέσεις της Ιστορίας, το προφυλακτικό».
Αν η επιθυμία τους πραγματοποιηθεί θα γίνει αυτόματα το πρώτο προφυλακτικό που θα ταξιδέψει στο διάστημα.
Στο βίντεο που δημιούργησαν, το οποίο φαίνεται να εμπνέεται από το Star Wars, δηλώνουν πως «αν και δεν γνωρίζουμε πως μοιάζουν τα αναπαραγωγικά όργανα των εξωγήινων, ένα προφυλακτικό μπορεί πάντα να αποδειχθεί χρήσιμο».
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