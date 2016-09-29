search
ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 13:34
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2016 05:50

Δείτε γιατί κάποιοι Σουηδοί ζητούν από τη NASA να στείλει προφυλακτικά στο διάστημα (Video)

29.09.2016 05:50
Δείτε γιατί κάποιοι Σουηδοί ζητούν από τη NASA να στείλει προφυλακτικά στο διάστημα (Video) - Media

 

Σύμφωνα με τους αιτούντες, οι εξωγήινοι «μπορεί να τα βρουν χρήσιμα αν έρθουν στη Γη και επιλέξουν να γνωρίσουν πιο … στενά τους ανθρώπους».

Αυτή την πρωτάκουστη επιθυμία εξέφρασε η Σουηδική Ένωση για τη Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση προς τη NASA, ως μέρος της προσπάθειας τους να «στρέψουν τα φώτα σε μια από τις πιο σημαντικές εφευρέσεις της Ιστορίας, το προφυλακτικό».

Αν η επιθυμία τους πραγματοποιηθεί θα γίνει αυτόματα το πρώτο προφυλακτικό που θα ταξιδέψει στο διάστημα.

Στο βίντεο που δημιούργησαν, το οποίο φαίνεται να εμπνέεται από το Star Wars, δηλώνουν πως «αν και δεν γνωρίζουμε πως μοιάζουν τα αναπαραγωγικά όργανα των εξωγήινων, ένα προφυλακτικό μπορεί πάντα να αποδειχθεί χρήσιμο».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rutte-nato
ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: Ξεκίνησε η Σύνοδος Κορυφής – 40 δισεκ. για συστήματα αντι-drone ανακοίνωσε ο Ρούτε

profylaktika-marek-studzinski-unsplash
ΚΟΣΜΟΣ

Πούλησαν πάνω από 200.000 πλαστά… προφυλακτικά στην Ευρώπη -Εξαρθρώθηκε δίκτυο

klisi new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος εποχής για τα μπλοκάκια της Τροχαίας – Πώς θα κόβουν πλέον κλήσεις οι τροχονόμοι

eye_unsplash_file
ΥΓΕΙΑ

Οφθαλμολογικά επείγοντα: Γιατί στις οξείες παθήσεις του αμφιβληστροειδούς χιτώνα κάθε λεπτό είναι κρίσιμο;

spain-portugal-new
MEDIA

Τηλεθέαση: Απογείωσε την ΕΡΤ2 Σπορ ο αγώνας της Ισπανίας με την Πορτογαλία – Έφτασε στο 51%

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Jarell Quansah
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας - Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

belgium usa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο «προσγείωσε» με 4-1 τις ΗΠΑ μετά τον σάλο με Μπάλογκαν και Τραμπ και προκρίθηκε στους «8» (Video)

sfakia dromos3
TRAVEL

Road trip: Οι πιο όμορφοι δρόμοι της Ελλάδας – Πέντε διαδρομές που αξίζουν το ταξίδι όσο και ο προορισμός

sgouros famellos polakis spuro
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Σγουρός τα είπε όλα για συγκυβέρνηση με ΝΔ, οι Φάμελλος - Πολάκης προς τελική αναμέτρηση, οι ιδέες για Αχτσιόγλου, Χαρίτση, Μαριζέτα και ο αγώνας του Σπυρόπουλου

kalpi-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Πτώση για ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα, ενισχύεται η ΕΛΑΣ, μοιρασμένοι οι πολίτες για την αυτοδυναμία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 13:32
rutte-nato
ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: Ξεκίνησε η Σύνοδος Κορυφής – 40 δισεκ. για συστήματα αντι-drone ανακοίνωσε ο Ρούτε

profylaktika-marek-studzinski-unsplash
ΚΟΣΜΟΣ

Πούλησαν πάνω από 200.000 πλαστά… προφυλακτικά στην Ευρώπη -Εξαρθρώθηκε δίκτυο

klisi new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος εποχής για τα μπλοκάκια της Τροχαίας – Πώς θα κόβουν πλέον κλήσεις οι τροχονόμοι

1 / 3