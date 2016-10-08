Καψόνι του ΟΣΕ σε ταξιδιώτες για Πάτρα – Άφησε επί ώρες δεκάδες Πατρινούς στο Κιάτο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε «Οδύσσεια» μετατράπηκε για δεκάδες Έλληνες και ξένους, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν από την Πάτρα, το ταξίδι τους από την Αθήνα προς την Αχαϊκή πρωτεύουσα με τον ΟΣΕ.

Το μαρτύριο ξεκίνησε από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος – την περασμένη Κυριακή -από όπου επιβιβάστηκαν στον προαστιακό με προορισμό το Κιάτο και από εκεί με μετεπιβίβαση σε λεωφορείο του ΟΣΕ να φτάσουν στην Πάτρα η οποία για τους περισσότερους ήταν τελικός προορισμός ενώ για κάποιους άλλους ενδιάμεσος σταθμός για να ταξιδέψουν στην Ιταλία.

Πριν επιβιβαστούν στον προαστιακό απευθύνθηκαν στο εκδοτήριο του ΟΣΕ προκειμένου να κλείσουν θέση με κάποιο από τα δρομολόγια των λεωφορείων που κάνουν ανταπόκριση από Κιάτο προς Πάτρα, με πολλούς από αυτούς να έχουν εκδώσει προ καιρού εισιτήρια μετά επιστροφής.

Εκεί έκπ0ληκροι άκουσαν τον αρμόδιο υπάλληλο να τους λέει «πηγαίνετε αλλά δεν μπορώ να σας δώσω θέση γιατί δεν γνωρίζω αν υπάρχουν θέσεις …» !!!

Οι επιβάτες έφτασαν με τον προαστιακό στο Κιάτο , όπου έκπληκτοι ενημερώθηκαν πως δεν μπορούν να ταξιδέψουν, καθώς υπήρχε πολύς κόσμος και συγχρόνως τους έγινε γνωστό, ότι έχει ζητηθεί από τον ΟΣΕ να βάλει έκτακτα λεωφορεία, αλλά δεν έχει καμία ενημέρωση.

Η έκπληξη έγινε οργή όταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν στην πλάτη τους ακόμα και δεκάδες ώρες – λόγω πτήσεων – ταξιδιού έβλεπαν τα δρομολόγια των λεωφορείων του ΟΣΕ, στις 17.30, στις 18.30 και στις 19.30 να αναχωρούν χωρίς να μπορούν να επιβιβαστούν ενώ στα απίστευτα αλλά πραγματικά καταχωρείται και το γεγονός πως κάποιοι οδηγοί έναν επιλογή ατόμων τα οποία χαριστικά επιβίβαζαν σε αυτά.

Επιβάτες αλλά και συγγενείς τους από την Πάτρα που είχαν πληροφορεί τι συμβαίνει, ζητούσαν με αγωνία να μάθουν από το εκδοτήρια του Κιάτου τι θα γίνει, για να πάρουν την απάντηση, δεν γνωρίζουμε να σας πούμε , γιατί το εκδοτήριο του Κιάτου ανήκει σε ιδιώτη και δεν έχει ενημέρωση από τον ΟΣΕ!!!

Αποκορύφωμα την ανάλγητης στάσης του ΟΣΕ, προς όσους επέλεξαν να μετακινηθούν με τα λεωφορεία του, ήταν το γεγονός, πως συγγενείς επιβατών, αφού αναζήτησαν άλλους τρόπους να ταξιδέψουν οι άνθρωποί τους στην Πάτρα – από το υπεραστικό ΚΤΕΛ τους έγινε γνωστό πως δεν υπάρχει δρομολόγιο από Κιάτο για Πάτρα με δικά του λεωφορεία και η λύση θα ήταν να πάνε με ταξί στο Κράθιο!!! – αναγκάστηκαν να πάρουν τα αυτοκίνητά τους και να μεταβούν στο Κιάτο, προκειμένου να τους παραλάβουν,

Πέρα από τις απαιτούμενες απαντήσεις για την ταλαιπωρία των επιβατών, ο ΟΣΕ οφείλει και εξηγήσεις γιατί έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές , τις οποίες υποχρέωσε να ταξιδέψουν στην καρμανιόλα της Πατρών Κορίνθου και Κορίνθου – Πατρών, υποβάλλοντας τους και σε έξοδα δεκάδων ευρώ παρόλο που είχαν εισιτήριο.

Πηγή: patrastimes.gr