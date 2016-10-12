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12.10.2016 13:06

Σπέρμα νεκρού δότη εξάγεται σε άλλη χώρα για να γονιμοποιηθεί τεχνητά η χήρα σύζυγός του

12.10.2016 13:06
Σπέρμα νεκρού δότη εξάγεται σε άλλη χώρα για να γονιμοποιηθεί τεχνητά η χήρα σύζυγός του - Media
 
Γαλλικό δικαστήριο έδωσε εντολή σε ένα νοσοκομείο να εξαγάγει σε άλλη χώρα το σπέρμα του νεκρού συζύγου μιας νεαρής Γαλλίδας προκειμένου η τελευταία να υποβληθεί σε τεχνητή γονιμοποίηση, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά στη Γαλλία.
 
Η γυναίκα αυτή, που είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών, έχασε στις αρχές του έτους τον άνδρα της. Την εποχή εκείνη κυοφορούσε αλλά η εγκυμοσύνη της δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, αφού λίγες ημέρες αφότου έμεινε χήρα, έχασε και το μωρό της.
 
Ζητούσε από τις γαλλικές αρχές να επιτρέψουν την εξαγωγή του σπέρματος του νεκρού συζύγου της για να υποβληθεί σε τεχνητή γονιμοποίηση στο εξωτερικό, αφού στη Γαλλία απαγορεύεται κάτι τέτοιο εφόσον ο δωρητής έχει πεθάνει.
 
«Οι εξαιρετικές περιστάσεις δικαιολογούν να επιβληθεί στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Ρεν να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η εξαγωγή (του σπέρματος) σε κάποιο ευρωπαϊκό ίδρυμα που θα δεχτεί να προχωρήσει στην τεχνητή γονιμοποίηση με σπερματοζωάρια νεκρού δότη», ανέφερε το διοικητικό δικαστήριο της πόλης, σε ανακοίνωση που εξέδωσε.
 
Στη Γαλλία απαγορεύεται η τεχνητή γονιμοποίηση μετά τον θάνατο του συζύγου, καθώς και η εξαγωγή σπέρματος. Όμως ο δικαστής έλαβε υπόψη του τις «ιδιαίτερες συνθήκες» της συγκεκριμένης περίπτωσης και την τραγωδία της γυναίκας που έχασε σύζυγο και παιδί μέσα σε λίγες ημέρες.
 
Στις 31 Μαΐου το Συμβούλιο της Επικρατείας της Γαλλίας ενέκρινε το αίτημα μιας Ισπανίδας χήρας που ζητούσε επίσης να εξαχθεί το σπέρμα του νεκρού συζύγου της στην Ισπανία.
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