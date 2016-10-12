Σπέρμα νεκρού δότη εξάγεται σε άλλη χώρα για να γονιμοποιηθεί τεχνητά η χήρα σύζυγός του

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Γαλλικό δικαστήριο έδωσε εντολή σε ένα νοσοκομείο να εξαγάγει σε άλλη χώρα το σπέρμα του νεκρού συζύγου μιας νεαρής Γαλλίδας προκειμένου η τελευταία να υποβληθεί σε τεχνητή γονιμοποίηση, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά στη Γαλλία.

Η γυναίκα αυτή, που είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών, έχασε στις αρχές του έτους τον άνδρα της. Την εποχή εκείνη κυοφορούσε αλλά η εγκυμοσύνη της δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, αφού λίγες ημέρες αφότου έμεινε χήρα, έχασε και το μωρό της.

Ζητούσε από τις γαλλικές αρχές να επιτρέψουν την εξαγωγή του σπέρματος του νεκρού συζύγου της για να υποβληθεί σε τεχνητή γονιμοποίηση στο εξωτερικό, αφού στη Γαλλία απαγορεύεται κάτι τέτοιο εφόσον ο δωρητής έχει πεθάνει.

«Οι εξαιρετικές περιστάσεις δικαιολογούν να επιβληθεί στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Ρεν να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η εξαγωγή (του σπέρματος) σε κάποιο ευρωπαϊκό ίδρυμα που θα δεχτεί να προχωρήσει στην τεχνητή γονιμοποίηση με σπερματοζωάρια νεκρού δότη», ανέφερε το διοικητικό δικαστήριο της πόλης, σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Στη Γαλλία απαγορεύεται η τεχνητή γονιμοποίηση μετά τον θάνατο του συζύγου, καθώς και η εξαγωγή σπέρματος. Όμως ο δικαστής έλαβε υπόψη του τις «ιδιαίτερες συνθήκες» της συγκεκριμένης περίπτωσης και την τραγωδία της γυναίκας που έχασε σύζυγο και παιδί μέσα σε λίγες ημέρες.

Στις 31 Μαΐου το Συμβούλιο της Επικρατείας της Γαλλίας ενέκρινε το αίτημα μιας Ισπανίδας χήρας που ζητούσε επίσης να εξαχθεί το σπέρμα του νεκρού συζύγου της στην Ισπανία.