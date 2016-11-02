Ο νόμος της Σαρία: Δημόσιο μαστίγωμα πρίγκιπα στη Σαουδική Αραβία

Ένας Σαουδάραβας πρίγκιπας μαστιγώθηκε στην Τζέντα κατόπιν σχετικής εντολής δικαστηρίου, έγραψε σήμερα μια σαουδαραβική εφημερίδα, πριν συμπληρωθεί ένας μήνας αφότου ένας άλλος πρίγκιπας θανατώθηκε στο βασίλειο μετά την καταδίκη του για ανθρωποκτονία.

Στο σύντομο δημοσίευμα της εφημερίδας Οκάζ δεν αποκαλύπτεται το αδίκημα για το οποίο του επιβλήθηκε η συγκεκριμένη μορφή ποινικού κολασμού. Διευκρινίζεται ότι το μέλος αυτό της οικογένειας των αλ Σαούντ καταδικάστηκε επίσης να εκτίσει ποινή φυλάκισης. Δεν αναφέρεται το όνομά του, ούτε πόσα χτυπήματα με μαστίγιο δέχθηκε.

Η μαστίγωση του κρατούμενου έγινε από έναν αστυνομικό τη Δευτέρα αφού υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις για να εξακριβωθεί ότι ήταν σε θέση να αντέξει, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας. Δεν ήταν διαθέσιμος κάποιος εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης του βασιλείου για να σχολιάσει την υπόθεση.

Στη Σαουδική Αραβία εφαρμόζεται μια ιδιαίτερα αυστηρή εκδοχή του ισλαμικού νόμου. Δικαιοσύνη αποδίδουν ιερωμένοι.

Ένας σαουδάραβας πρίγκιπας εκτελέστηκε στο Ριάντ τη 18η Οκτωβρίου αφού ένα δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για τη δολοφονία ενός άλλου Σαουδάραβα, ανέφεραν επίσημα μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις αρχές, επρόκειτο για την πρώτη εκτέλεση ενός μέλους της βασιλικής οικογένειας από τη δεκαετία του 1970.

Ο πρίγκιπας Τούρκι μπιν Σαούντ αλ Καμπίρ ομολόγησε την ενοχή του στην κατηγορία ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον Άντελ αλ Μοχάιμιντ έπειτα από αψιμαχία που είχαν, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών του βασιλείου. Ορισμένοι χρήστες ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης εξέλαβαν την ιδιαίτερα σπάνια εκτέλεση αυτή ως ένδειξη «ισονομίας» στο βασίλειο.

Στη Σαουδική Αραβία έχουν εκτελεστεί από τις αρχές της χρονιάς 137 άνθρωποι, σύμφωνα με έναν απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων ανακοινώσεων. Πέρυσι οι εκτελέσεις είχαν ανέλθει σε 153, επίπεδο δίχως προηγούμενο για μια εικοσαετία.

Η οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Διεθνής Αμνηστία εκφράζει έντονη ανησυχία εδώ και μήνες για τις εκτελέσεις στη χώρα και καλεί το Ριάντ να εφαρμόσει μορατόριουμ στην επιβολή της εσχάτης των ποινών. Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, η Σαουδική Αραβία κατατάσσεται τρίτη παγκοσμίως βάσει του αριθμού των εκτελέσεων, πίσω μόνο από το Ιράν και το Πακιστάν.