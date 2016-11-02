search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 12:45
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.11.2016 16:52

Ο νόμος της Σαρία: Δημόσιο μαστίγωμα πρίγκιπα στη Σαουδική Αραβία

02.11.2016 16:52
Ο νόμος της Σαρία: Δημόσιο μαστίγωμα πρίγκιπα στη Σαουδική Αραβία - Media
 
Ένας Σαουδάραβας πρίγκιπας μαστιγώθηκε στην Τζέντα κατόπιν σχετικής εντολής δικαστηρίου, έγραψε σήμερα μια σαουδαραβική εφημερίδα, πριν συμπληρωθεί ένας μήνας αφότου ένας άλλος πρίγκιπας θανατώθηκε στο βασίλειο μετά την καταδίκη του για ανθρωποκτονία.
 
Στο σύντομο δημοσίευμα της εφημερίδας Οκάζ δεν αποκαλύπτεται το αδίκημα για το οποίο του επιβλήθηκε η συγκεκριμένη μορφή ποινικού κολασμού. Διευκρινίζεται ότι το μέλος αυτό της οικογένειας των αλ Σαούντ καταδικάστηκε επίσης να εκτίσει ποινή φυλάκισης. Δεν αναφέρεται το όνομά του, ούτε πόσα χτυπήματα με μαστίγιο δέχθηκε.
 
Η μαστίγωση του κρατούμενου έγινε από έναν αστυνομικό τη Δευτέρα αφού υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις για να εξακριβωθεί ότι ήταν σε θέση να αντέξει, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας. Δεν ήταν διαθέσιμος κάποιος εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης του βασιλείου για να σχολιάσει την υπόθεση.
 
Στη Σαουδική Αραβία εφαρμόζεται μια ιδιαίτερα αυστηρή εκδοχή του ισλαμικού νόμου. Δικαιοσύνη αποδίδουν ιερωμένοι.
 
Ένας σαουδάραβας πρίγκιπας εκτελέστηκε στο Ριάντ τη 18η Οκτωβρίου αφού ένα δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για τη δολοφονία ενός άλλου Σαουδάραβα, ανέφεραν επίσημα μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις αρχές, επρόκειτο για την πρώτη εκτέλεση ενός μέλους της βασιλικής οικογένειας από τη δεκαετία του 1970.
 
Ο πρίγκιπας Τούρκι μπιν Σαούντ αλ Καμπίρ ομολόγησε την ενοχή του στην κατηγορία ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον Άντελ αλ Μοχάιμιντ έπειτα από αψιμαχία που είχαν, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών του βασιλείου. Ορισμένοι χρήστες ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης εξέλαβαν την ιδιαίτερα σπάνια εκτέλεση αυτή ως ένδειξη «ισονομίας» στο βασίλειο.
 
Στη Σαουδική Αραβία έχουν εκτελεστεί από τις αρχές της χρονιάς 137 άνθρωποι, σύμφωνα με έναν απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων ανακοινώσεων. Πέρυσι οι εκτελέσεις είχαν ανέλθει σε 153, επίπεδο δίχως προηγούμενο για μια εικοσαετία.
 
Η οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Διεθνής Αμνηστία εκφράζει έντονη ανησυχία εδώ και μήνες για τις εκτελέσεις στη χώρα και καλεί το Ριάντ να εφαρμόσει μορατόριουμ στην επιβολή της εσχάτης των ποινών. Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, η Σαουδική Αραβία κατατάσσεται τρίτη παγκοσμίως βάσει του αριθμού των εκτελέσεων, πίσω μόνο από το Ιράν και το Πακιστάν.
google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
india_fire
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι από φωτιά σε δύο κτίρια στην Καλκούτα

mitota new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο αεροδρόμιο Καστελίου ο Μητσοτάκης – Υπογράφεται συμφωνία για την προμήθεια εξοπλισμού αεροναυτιλίας, ξεκινάει ο ΒΟΑΚ

chara-pappa-new
LIFESTYLE

Χαρά Παππά: «Λόγω του κορωνοϊού έχω ακόμα κάποια νευρολογικά θέματα – Δεν υπάρχει φάρμακο για αυτό» (Video)

GERMANY_TOURISM_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Η εργασία στο απόσπασμα: Καταργούν το 8ωρο και στη Γερμανία 

xeiropedes_561_355
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: 56χρονος κακοποίησε σεξουαλικά την 78χρονη θεία του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

troxaio-roumania-paok
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Πώς σώθηκαν από τη μοιραία σύγκρουση οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 12:45
india_fire
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι από φωτιά σε δύο κτίρια στην Καλκούτα

mitota new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο αεροδρόμιο Καστελίου ο Μητσοτάκης – Υπογράφεται συμφωνία για την προμήθεια εξοπλισμού αεροναυτιλίας, ξεκινάει ο ΒΟΑΚ

chara-pappa-new
LIFESTYLE

Χαρά Παππά: «Λόγω του κορωνοϊού έχω ακόμα κάποια νευρολογικά θέματα – Δεν υπάρχει φάρμακο για αυτό» (Video)

1 / 3