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02.11.2016 07:05

Φωτιά στο κέντρο προσφύγων στο Ωραιόκαστρο – Σοβαρά τραυματισμένο προσφυγόπουλο

02.11.2016 07:05
Φωτιά στο κέντρο προσφύγων στο Ωραιόκαστρο - Σοβαρά τραυματισμένο προσφυγόπουλο - Media

 

Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων του πρώην εργοστασίου «ΦΕΣΣΑ», στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε σκηνή περίπου στις 04:40 σήμερα, ενώ εξαιτίας αυτής κάηκαν κυρίως είδη ρουχισμού. Από την φωτιά τραυματίστηκαν μια μητέρα και τα δυο της παιδιά, ενώ η σκηνή κάηκε ολοσχερώς. Για την κατάσβεση της φωτιά έσπευσε ομάδα της πυροσβεστικής υπηρεσίας από δύο οχήματα και έξι άνδρες.

Διασωληνωμένο αλλά σε ελεγχόμενη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Παίδων του Ιπποκρατείου το 8χρονο προσφυγόπουλο, το οποίο υπέστη εγκαύματα από την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στη σκηνή όπου διέμενε στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων. Η 5χρονη αδελφή του νοσηλεύεται στην Παιδοχειρουργική Κλινική του ιδίου νοσοκομείου σε καλή κατάσταση. Τα παραπάνω ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η διοικήτρια του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) Βόρειας Ελλάδας , Τζίνα Λεπτοκαρίδου Λακασά.

Η 35χρονη μητέρα των δύο παιδιών είναι καλά στην υγεία της και έχει επιστρέψει στον καταυλισμό, όπου της παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη.

 

 

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