Λέσβος: Νεκρός εντοπίστηκε στη θάλασσα ο παπα-Στρατής του Μανταμάδου

Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, αργά το απόγευμα, να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή της Πεδής, στη βορειοανατολική Λέσβο, ο Πρωτοπρεσβύτερος Ευστράτιος Δήσσος, ο παπα-Στρατής, όπως ήταν γνωστός στο πανελλήνιο, που συνέδεσε το όνομά του με το ιστορικό προσκύνημα των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Μανταμάδο.

Ποιος ήταν ο παπα-Στρατής

Ο Πρωτοπρεσβύτερος Ευστράτιος Δήσσος, γνωστός σε όλη την Ελλάδα ως παπα-Στρατής, υπηρέτησε το πανελλήνια γνωστό προσκύνημα των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Μανταμάδο από τις 7 Ιουνίου 1970 μέχρι και σήμερα.

Γεννήθηκε στη Μήθυμνα στις 8 Νοεμβρίου 1938. Το 1966 χειροτονήθηκε διάκονος και στη συνέχεια ιερέας, ενώ τοποθετήθηκε στην Πελόπη, ένα χωριό κοντά στο Μανταμάδο.

Το έργο του στο προσκύνημα του Ταξιάρχη

Μετά την τοποθέτησή του στο προσκύνημα του Ταξιάρχη, πραγματοποίησε μεγάλα έργα ανακαίνισης του ναού, αλλά και έργα με σαφή φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Έκτισε και λειτούργησε το οικοτροφείο αριστούχων μαθητών Γυμνασίου, προχώρησε σε εργασίες αποκατάστασης του ποταμού που περνά δίπλα από το προσκύνημα, καθώς και σε σειρά άλλων τεχνικών έργων.

Παράλληλα, κατέγραψε την παράδοση του χωριού του Μανταμάδου και συνέγραψε βιβλία και ημερολόγια-λευκώματα που αναφέρονται στον Μανταμάδο.

Η φιλανθρωπική του δράση

Ο παπα-Στρατής δημιούργησε τη «Στέγη αγάπης», στην οποία βρίσκουν καθημερινά δωρεάν τροφή ηλικιωμένοι της περιοχής, ενώ έκτισε και μεγάλο γηροκομείο.

Το έργο του είχε έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και συνδέθηκε άρρηκτα με την τοπική κοινωνία, αλλά και με το ίδιο το προσκύνημα των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

Οι τιμητικές διακρίσεις

Το 1978 τού απενεμήθη το οφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου από τον αείμνηστο Μητροπολίτη Μηθύμνης Ιάκωβο.

Στις δύο επισκέψεις που πραγματοποίησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην Καλλονή και στο Μανταμάδο, του απενεμήθη ο Σταυρός της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ως ένδειξη αναγνώρισης του έργου του.

Ο παπα-Στρατής είχε τρία παιδιά: την Ελένη, τον Παναγιώτη, σημερινό αντιδήμαρχο Δυτικής Λέσβου, και τον Μιχαήλ-Άνθιμο, αντιπεριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.

Διαβάστε επίσης

Υποψήφια βουλευτής με κόμμα της αντιπολίτευσης ήταν η 57χρονη που συνελήφθη για εμπρησμό στην Κορινθία – Βίντεο ντοκουμέντο

Καλλιθέα: «Φώναζα ότι είχε μαχαίρι» – Προφυλακιστέος ο δράστης και άλλοι δύο κατηγορούμενοι

«Πιστεύω ότι ήταν ιατρικό λάθος»: Δικαίωση ζητά ο σύζυγος της 35χρονης από τη Λιβαδειά που πέθανε μετά τη γέννα (Video)