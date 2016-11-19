Κουάλα Λουμπούρ: Xιλιάδες διαδηλωτές ζήτησαν την παραίτηση του πρωθυπουργού

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Χιλιάδες διαδηλωτές στη Μαλαισία ζήτησαν την παραίτηση του πρωθυπουργού Νατζίμπ Ραζάκ, ύποπτου για υπεξαίρεση χρημάτων, προκαλώντας φόβους για συγκρούσεις με υποστηρικτές της κυβέρνησης.

Πρόκειται για νέες κινητοποιήσεις που επαναλαμβάνονται στην πρωτεύουσα 15 μήνες μετά, σημειώνει το AFP.

Στα τέλη Αυγούστου του 2015, χιλιάδες Μαλαισιανοί ντυμένοι στα κίτρινα βγήκαν σήμερα στους δρόμους, μετά το προσκλητήριο του κινήματος Μπερσίχ, ζητώντας την αποπομπή του πρωθυπουργού τους και την προσαγωγή του στη δικαιοσύνη.

Η διαμαρτυρία κατά του Νατζίμπ Ραζάκ αφορά πρωτίστως το τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο που πλήττει την δημόσια επιχείρηση 1Malaysia Development Berhad (1MDB) που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του λίγο μετά την άνοδό του στην εξουσία το 2009. Σήμερα η εταιρία έχει χρέη 10 δισεκατομμυρίων ευρώ και ο Ραζάκ θεωρείται ύποπτος για υπεξαίρεση σχεδόν 640 εκατομμυρίων ευρώ.

Η ένταση μεγαλώνει εδώ και εβδομάδες στη Μαλαισία μετά τις απειλές των “κόκκινων πουκάμισων”, υποστηρικτών της κυβέρνησης Ραζάκ, ότι θα επιτεθούν στα “κίτρινα πουκάμισα”.

Μερικές ώρες πριν από τις διαδηλώσεις σήμερα, οι αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις των ηγετικών στελεχών των δύο κινημάτων, με κίνδυνο να πυροδοτήσουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Δυνάμεις καταστολής των ταραχών έχουν αναπτυχθεί στην Κουάλα Λουμπούρ. Οι διαδηλωτές σκόπευαν αρχικά να πραγματοποιήσουν πορεία μέχρι την πλατεία Ανεξαρτησίας, την οποία όμως έχουν αποκλείσει οι δυνάμεις της τάξης.

“Θέλουμε μια καθαρή κυβέρνηση, θέλουμε ελεύθερες εκλογές”, δήλωσε 38χρονος διαδηλωτής.

Το κίνημα Μπερσίχ –“καθαρό” στη μαλαϊκή, είναι μια συμμαχία μη κυβερνητικών οργανώσεων και ενώσεων που ζητεί εδώ και χρονιά μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου. Εδώ και δύο χρονιά, οι διαμαρτυρίες τους επικεντρώνονται κυρίως στο σκάνδαλο 1MDB.