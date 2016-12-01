«Πόλεμος» Ομπάμα – Fox News

To Fox News δεν αποδέχεται τις κατηγορίες του Μπαράκ Ομπάμα για το ρόλο που διαδραμάτισε στην εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ και περνά στην αντεπίθεση.

Σημαντικές φιγούρες του τηλεοπτικού δικτύου απάντησαν στις κατηγορίες του Ομπάμα, καλώντας του Δημοκρατικούς να αναλύσουν τα εσωτερικά προβλήματα τους για να κατανοήσουν την αδυναμία τους στην προσέγγιση του μέσου λευκού εργαζόμενου πολίτη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του με το Rolling Stone, ο Μπαράκ Ομπάμα «θρήνησε» για την αδυναμία του κόμματος του να προσεγγίσει τη συγκεκριμένη εκλογική ομάδα και την απέδωσε στο γεγονός ότι «κάθε μπαρ και εστιατόριο στη χώρα βλέπει Fox News».

Ο Χάουαρντ Κουρτς, κεντρικός παρουσιαστής της εκπομπής «Media Buzz» αποκάλεσε τις δηλώσεις Ομπάμα «μια αποχαιρετιστήρια βολή» ενώ τον κατηγόρησε πως «έκανε το Fox News αποδιοπομπαίο τράγο».

Ένας άλλος παρουσιαστής του δικτύου, ο Έρικ Μπόλινγκ, κατηγόρησε την ηγεσία των Δημοκρατικών επειδή δεν εμφανίζεται σχεδόν ποτέ στο Fox News. «Οι δημοκρατικοί δεν έρχονται εδώ».

Από τα «βέλη» τους δεν ξέφυγε ούτε η Χίλαρι Κλίντον. Η Μέγκυν Κέλυ, μια άλλη παρουσιάστρια του σταθμού, δήλωσε πως «Η Χίλαρι φοβόταν να δώσει συνέντευξη σε κάποιον που θα τη ρώταγε πραγματικά δύσκολες ερωτήσεις. Γιατί να μη μιλήσεις στους πολίτες που βλέπουν, εμπιστεύονται και αγαπούν το Fox News».