Κυπριακό: Το ΑΚΕΛ στηρίζει τον Αναστασιάδη

Το ΑΚΕΛ έδωσε στήριξη στην απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για συνέχιση των συνομιλιών, τονίζοντας ότι είναι θετικό το γεγονός της επανάληψης των συνομιλιών.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Στέφανος Στεφάνου δήλωσε ότι αν το αδιέξοδο συνεχιζόταν θα υπήρχε ο κίνδυνος περαιτέρω εμπλοκών με αρνητικές συνέπειες για την προοπτική επίλυσης του Κυπριακού.

Ανέφερε, επίσης, ότι η συμφωνηθείσα διαδικασία ανοίγει προοπτικές για επίτευξη λύσης.

Επισήμανε, ωστόσο, ότι για να υπάρξουν αυτές οι προοπτικές θα πρέπει να αποφευχθούν ενδεχόμενοι κίνδυνοι, πράγμα που σημαίνει ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης οφείλει να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις συνεπής στο συμφωνημένο πλαίσιο και στις αρχές λύσης και να επιδείξει τον απαραίτητο πραγματισμό.

Ο Στέφανος Στεφάνου δήλωσε, επίσης, ότι ανεξαρτήτως των διαφορετικών απόψεων και των διαφωνιών, όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να κρατήσουν χαμηλούς τόνους και να στηρίξουν τις προσπάθειες για επίτευξη λύσης.

Αντίθετα, τα μικρά κόμματα του κέντρου εξακολουθούν να εκτοξεύουν κατηγορίες για υπαναχώρηση του Προέδρου Αναστασιάδη από τις διακηρυγμένες θέσεις του.

Η ΕΔΕΚ, σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει την υποχρέωση να σεβαστεί το θεσμό τον οποίο υπηρετεί με την ψήφο του λαού και να παύσει να εμφανίζεται ως εκπρόσωπος της ελληνοκυπριακής κοινότητας, υποβαθμίζοντας εαυτόν, όπως υποστηρίζει το κόμμα αυτό.

Αναφέρει, επίσης, ότι «είναι πραγματικά λυπηρό ο Πρόεδρος Αναστασιάδης μέσα σε λιγότερο από δέκα ημέρες να αναιρεί τα όσα στη διακαναλλική συνέντευξή του είχε αναφέρει για τις προθέσεις του όσον αφορά τη συνέχιση του διαλόγου και την επίλυση του Κυπριακού».

Στην ουσία, ισχυρίζεται η ΕΔΕΚ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναιρείται πολιτικά και αυτοκαταργείται θεσμικά.

Επίσης, οι Οικολόγοι ανακοίνωσαν ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης «συνεχίζει στην επικίνδυνη τροχιά που έβαλε ο ίδιος τις συνομιλίες για το Κυπριακό».

Εξ άλλου κάλεσαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να εξηγήσει τί ήταν εκείνο που τον έκανε να αποδεχθεί τον οδικό χάρτη του Ακιντζί και να πάει σε μια διάσκεψη με ανοικτά όλα τα θέματα και εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον υπουργό Εξωτερικών, υποβαθμίζοντας τον ίδιο του τον εαυτόν.