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03.12.2016 08:59

Ο Τσάρλι Σιν νίκησε το AIDS

03.12.2016 08:59
Ο Τσάρλι Σιν νίκησε το AIDS - Media

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Νικητής στον αγώνα κατά του AIDS δηλώνει το κακό παιδί του Χόλιγουντ, Τσάρλι Σιν, ανακοινώνοντας -μέσω συνέντευξής του- ότι ουσιαστικά έχει εξαφανίσει τον HIV, καθώς αυτός δεν εντοπίζεται πια στο αίμα του.

Όπως υποστήριξε ο εκκεντρικός ηθοποιός, μιλώντας στη διαδικτυακή έκδοση της Daily Mail, μετέχει σε κλινική έρευνα δοκιμαστικού φαρμάκου, το οποίο λαμβάνει σε ενέσιμη μορφή μία φορά την εβδομάδα, και έτσι κατάφερε να συμπιέσει σε επίπεδα μη ανιχνεύσιμα τον ιό.

Ο πρώην πρωταγωνιστής της σειράς «Two and a half men» μετέχει εδώ και κριό στην κλινική δοκιμή σκευάσματος, με την κωδική ονομασία PRO-140, το οποίο χορηγείται μόνο του, όχι δηλαδή συνδυαστικά με κοκτέιλ άλλων φαρμάκων, τα οποία συνιστούν την αντιρετροϊκή αγωγή που ακολουθείται από τους οροθετικούς.

Από αντισώματα

Μόλις την περασμένη Τρίτη, ο επικεφαλής των ερευνών ενημέρωσε τον ηθοποιό ότι ο ιός έχει «συμπιεστεί» στον οργανισμό του, φτάνοντας σε μη ανιχνεύσιμο επίπεδο. Κι όλα αυτά μερικούς μήνες μετά την έναρξη συμμετοχής του 51χρονου σταρ στις κλινικές δοκιμές και έναν χρόνο αφότου παραδέχτηκε δημόσια ότι έχει μολυνθεί.

Στη συνέντευξή του, ο Σιν λέει ότι ποτέ δεν ένιωθε τόσο δυνατός και δεν είχε τόσο δυνατός και δεν είχε τόσο αυτοπεποίθηση, αναφορικά με την κατάστασή του.

Παράλληλα εξέφρασε την ελπίδα η δοκιμαστική θεραπεία στην οποία υποβάλλεται να λάβει μια μέρα έγκριση από τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να είναι διαθέσιμη σε όλος και να αποστιγματίσει τους ανθρώπους που ζουν με τον HIV.

Σύμφωνα με την εταιρεία που δοκιμάζει το σκεύασμα, την CytoDyn, η διαφορά που έχει από τα υπάρχοντα φάρμακα είναι ότι παρασκευάζεται από αντισώματα και όχι από συνθετικά χημικά.

Το PRO-140 ανήκει στους αναστολείς εισόδου και ανάμειξης, προστατεύει δηλαδή τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος από την εισβολή του HIV. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της επίθεσης στον υποδοχέα πρωτεϊνών που υπάρχει στην επιφάνεια των κυττάρων του ανοσοποιητικού.

Η ένεση, λένε οι δημιουργοί της, δεν λειτουργεί σε όλες τις αλυσίδες του HIV, αλλά μόνο στην R5, που, όμως, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, είναι αυτή που μολύνει τη μεγάλη πλειονότητα των οροθετικών.

Αν όλα πάνε καλά, το σκεύασμα θα διατεθεί στο ευρύ κοινό στα μέσα του επόμενου χρόνου ή στις αρχές του 2018.

Πηγή: Espresso

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