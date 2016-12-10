Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Σε μεγάλη φόρμα, δαμάζει τα κύματα στα 80 του! (photos)

Το καλοκαίρι που πέρασε γιόρτασε τα 80 του χρόνια, όμως η εμφάνιση του απέχει πολύ από αυτή ενός τυπικού άνδρα της ηλικίας του.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον άλλοτε γόη της μεγάλης οθόνης να κάνει μπάνιο στις ακτές του Μεξικό, με μαγιό κολυμβητικού τύπου.

Με αφορμή αυτές τις φωτογραφίες, τα ξένα μέσα σχολιάζουν την πολύ καλή φυσική του κατάσταση όπως και το γεγονός ότι σε αυτή την ηλικία και μετά από 56 χρόνια στον κινηματογράφο, συνεχίζει να δουλεύει.

Ο Ρέντφορντ είναι υπεύθυνος για το κινηματογραφικό φεστιβάλ Sundance, συνεχίζει να σκηνοθετεί ταινίες ενώ μόλις πρόσφατα δήλωσε ότι σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα από την υποκριτική.

Μαζί του στο Μεξικό ήταν και η σύζυγος του Σίμπιλ, με την οποία παντρεύτηκε πριν από 9 χρόνια ύστερα από μακροχρόνια σχέση.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, λίγες μέρες είχε τιμηθεί από τον Μπάρακ Ομπάμα με το Μετάλλιο της Τιμής και αμέσως μετά έφυγε για διακοπές με την οικογένειά του.