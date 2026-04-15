Νέο άλμπουμ για τη Μαντόνα: Το «Confessions on a Dance Floor: Part II» θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο

Η Μαντόνα επιστρέφει στην πίστα χορού, αφού όπως αποκάλυψε, το νέο της άλμπουμ, «Confessions on a Dance Floor: Part II» — μια συνέχεια του χορευτικού άλμπουμ της του 2005 που έλαβε διθυραμβικές κριτικές — θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου από την Warner Records.

Θα είναι το πρώτο της ολοκληρωμένο άλμπουμ μετά από επτά χρόνια και είναι μια επανασύνδεση με τον DJ Stuart Price, τον παραγωγό του αρχικού «Confessions on a Dance Floor», το οποίο περιλαμβάνει επιτυχίες όπως «Hung Up», «Sorry», «Jump» και άλλες.

Madonna Returns: New Album ‘Confessions on a Dance Floor: Part II’ Out July 3 — and What’s With These Coachella Rumors? https://t.co/eJIiUFmyyC pic.twitter.com/C1h2bowC3q — Rock Cellar Magazine (@RockCellarMag) April 15, 2026

Η βασίλισσα της ποπ έκανε την ανακοίνωση με δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα, μαζί με το εξώφυλλο του άλμπουμ, το οποίο την απεικονίζει να κάθεται πάνω σε ηχεία φορώντας μωβ εσώρουχα και ροζ ύφασμα να καλύπτει το πρόσωπό της.

Madonna has announced details of which her eagerly anticipated new album Confessions ll. Find out more here: https://t.co/VgXlFyF2Vi pic.twitter.com/lJUiQqGabn — Classic Pop magazine (@ClassicPopMag) April 15, 2026

Σε δελτίο Τύπου, σύμφωνα με το Variety, η Μαντόνα κοινοποίησε το «μανιφέστο» της ίδιας και του Price κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του άλμπουμ: «Πρέπει να χορεύουμε, να γιορτάζουμε και να προσευχόμαστε με το σώμα μας. Αυτά είναι πράγματα που κάνουμε εδώ και χιλιάδες χρόνια – είναι πραγματικά πνευματικές πρακτικές. Άλλωστε, η πίστα είναι ένας τελετουργικός χώρος. Είναι ένα μέρος, στο οποίο συνδέεσαι – με τις πληγές σου, με την ευθραυστότητά σου. Το να χορεύεις rave είναι τέχνη. Είναι το να ξεπερνάς τα όριά σου και να συνδέεσαι με μια κοινότητα ομοϊδεατών. Ήχος, φως και δόνηση/ Αναδιαμορφώνουν τις αντιλήψεις μας/ Μας τραβούν σε μια κατάσταση έκστασης. Η επανάληψη του μπάσου, δεν το ακούμε απλώς αλλά το νιώθουμε. Αλλάζει τη συνείδησή μας και διαλύει το εγώ και τον χρόνο».

Madonna is making a comeback to the dance floor with her new album titled 'Confessions on a Dance Floor: Part II.'



The “Material Girl” has set the release date of her new album for July 3 via Warner Records. This is her first studio album in seven years and is the follow-up to… pic.twitter.com/sorvccfRaV — Deadline (@DEADLINE) April 15, 2026

Η ανακοίνωση της ημερομηνίας κυκλοφορίας του άλμπουμ έρχεται αφού η Mαντόνα υπαινίχθηκε ότι ένα νέο άλμπουμ με χορευτική μουσική θα κυκλοφορήσει το 2026, μετά την επιστροφή της στη Warner Records σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την αποχώρησή της από την εταιρεία.

