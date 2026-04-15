search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 19:43
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.04.2026 18:12

Νέο άλμπουμ για τη Μαντόνα: Το «Confessions on a Dance Floor: Part II» θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο

mantona neo album 55- new
Photo: X Madonna

Η Μαντόνα επιστρέφει στην πίστα χορού, αφού όπως αποκάλυψε, το νέο της άλμπουμ, «Confessions on a Dance Floor: Part II» — μια συνέχεια του χορευτικού άλμπουμ της του 2005 που έλαβε διθυραμβικές κριτικές — θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου από την Warner Records.

Θα είναι το πρώτο της ολοκληρωμένο άλμπουμ μετά από επτά χρόνια και είναι μια επανασύνδεση με τον DJ Stuart Price, τον παραγωγό του αρχικού «Confessions on a Dance Floor», το οποίο περιλαμβάνει επιτυχίες όπως «Hung Up», «Sorry», «Jump» και άλλες.

Η βασίλισσα της ποπ έκανε την ανακοίνωση με δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα, μαζί με το εξώφυλλο του άλμπουμ, το οποίο την απεικονίζει να κάθεται πάνω σε ηχεία φορώντας μωβ εσώρουχα και ροζ ύφασμα να καλύπτει το πρόσωπό της.

Σε δελτίο Τύπου, σύμφωνα με το Variety, η Μαντόνα κοινοποίησε το «μανιφέστο» της ίδιας και του Price κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του άλμπουμ: «Πρέπει να χορεύουμε, να γιορτάζουμε και να προσευχόμαστε με το σώμα μας. Αυτά είναι πράγματα που κάνουμε εδώ και χιλιάδες χρόνια – είναι πραγματικά πνευματικές πρακτικές. Άλλωστε, η πίστα είναι ένας τελετουργικός χώρος. Είναι ένα μέρος, στο οποίο συνδέεσαι – με τις πληγές σου, με την ευθραυστότητά σου. Το να χορεύεις rave είναι τέχνη. Είναι το να ξεπερνάς τα όριά σου και να συνδέεσαι με μια κοινότητα ομοϊδεατών. Ήχος, φως και δόνηση/ Αναδιαμορφώνουν τις αντιλήψεις μας/ Μας τραβούν σε μια κατάσταση έκστασης. Η επανάληψη του μπάσου, δεν το ακούμε απλώς αλλά το νιώθουμε. Αλλάζει τη συνείδησή μας και διαλύει το εγώ και τον χρόνο».

Η ανακοίνωση της ημερομηνίας κυκλοφορίας του άλμπουμ έρχεται αφού η Mαντόνα υπαινίχθηκε ότι ένα νέο άλμπουμ με χορευτική μουσική θα κυκλοφορήσει το 2026, μετά την επιστροφή της στη Warner Records σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την αποχώρησή της από την εταιρεία.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

