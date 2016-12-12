Συναγερμός στην ΕΛΑΣ: Ετοίμαζαν χτύπημα στο υπ.Εργασίας- Προβληματισμός στην Αντιτρομοκρατική

‘Ανδρες της αντιτρομοκρατικής ερευνούν σπιθαμή προς σπιθαμή στην οδό σταδίου, σήμερα το πρωί μπροστά από το υπουργείο εργασίας.

Στις τέσσερις παρά τέταρτο το ξημέρωμα , πυροτεχνουργοί των ΤΕΕΜ με τη χρήση του ειδικού ρομπότ προχώρησαν σε διάσπαση του ισχυρού ωρολογιακού εκρηκτικού μηχανισμού σε πλαστικό δοχείο πέντε λίτρων, που ήταν μέσα σε ένα σακ βουαγιάζ που οι βομβιστές είχαν κρεμάσει στα κάγκελα επί της σταδίου σε απόσταση πέντε μέτρων από την είσοδο του υπουργείου.

Το θρίλερ που εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας, μπροστά την είσοδο του κτιρίου όπου στεγάζεται ένα υπουργείο οι αρμοδιότητες του οποίου συνδέονται άμεσα με την επικαιρότητα και τις διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τους δανειστές, ξεκίνησε στη μία και είκοσι το πρωί στο τηλεφωνικό κέντρο της ΕφΣυν, λέγοντας:

“Στο υπουργείο εργασίας στη Σταδίου έχει τοποθετηθεί βόμβα. Θα σημειωθεί ισχυρή έκρηξη σε χρονικό διάστημα 40 λεπτών από τώρα. Δεν πρόκειται για φάρσα. Επαναλαμβάνω πως δεν πρόκειται για φάρσα”.

Αφού ενημερώθηκε η Άμεση Δραση, ειδοποιήθηκε ο αστυνομικος – φρουρός ο οποίος βρισκόταν πίσω από τα κατεβασμένα ρολά στη στοά της οδού Σταδίου, να ελέγξει στην είσοδο του κτιρίου. Πράγματι ο αστυνομικός εντόπισε το ύποπτο σακ βουαγιάζ, κρεμασμένο στα κάγκελα του πεζοδρομίου.

Αμέσως αποκλείστηκε η οδός Σταδίου από τό ύψος της Αρσάκη έως και την πλατεία Κλαυθμώνος και εκκενώθηκαν τα γύρω κτίρια και οι ελάχιστοι θαμώνες που υπήρχαν εκείνη την ώρα περιμετρικά από το υπουργείο. Σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκε σχολική τσάντα που περιείχε τον εκρηκτικό μηχανισμό και ήδη μέχρι στιγμής άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών έχουν προχωρήσει σε 3 ελεγχόμενες εκρήξεις και έχουν καταφέρει να διασπάσουν το περιεχόμενο του σακιδίου.

Μετά το πέρας των 40 λεπτών προθεσμία, οι πυροτεχνουργοί οι οποίοι είχαν κληθει από τα πρώτα λεπτά στο συμβάν ξεκίνησαν τη διαδικασία για τον έλεγχο του περιεχομένου στο σακ βουαγιάζ.

Οι πυροτεχνουργοί πραγματοποίησαν τρεις ελεγχόμενες εκρήξεις, ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα μετέφεραν τον εκρηκτικό μηχανισμό στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Αφού βεβαιώθηκαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος έκρηξης οι πυροτεχνουργοί άνοιξαν το σακ βουαγιάζ και έκοψαν τα καλώδια. Στη συνέχεια μετέφεραν τον εκρηκτικό μηχανισμό στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ, για να διαπιστωθεί το είδος και η ποσότητα της εκρηκτικής ύλης, η συνδεσμολογία, αλλά και το λάθος που έκαναν οι τρομοκράτες, με συνέπεια η βόμβα να μην εκραγεί μετά το πέρας των 40 λεπτών προθεσμία που είχε δώσει ο άγνωστος άνδρας στην εφημερίδα των Συντακτών.

Στην αντιτρομοκρατική επικρατεί μεγάλος προβληματισμός σχετικά με την ταυτότητα των τρομοκρατών, αφού θεωρούν πιθανό να μην υπάρξει ανάληψη ευθύνης από κάποια οργάνωση, ώστε να μην χρεωθεί το αποτυχημένο κτύπημα.

Οι αξιωματικοι της υπηρεσίας περιμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα από τον έλεγχο της βόμβας, καθώς και το που οφείλεται το ότι δεν εξερράγη.

Επιπλέον ερευνούν την αξιοπιστία μιας μαρτυρίας περίοικου που έκανε λόγο οι τρομοκράτες να φθάνουν έξω απο το υπουργείο και να κρεμούν το σακ βουαγιάζ στα κάγκελα, με αυτοκίνητο.

Επίσης, έχει συλλεχθεί το υλικό απο τις κάμερες ασφαλείας και διαχείρισης κυκλοφορίας, το οποίο εξετάζεται λεπτομερώς.

Πρόκειται για το δεύτερο σχεδιαζόμενο τρομοκρατικό κτύπημα σ΄ έναν θεωρητικά πολύ καλά φυλασσόμενο και υψηλού κινδύνου στόχο, που σημειώνεται σε διάστημα 30 ημερών στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Είχε προηγηθεί η χειροβομβίδα που είχαν πετάξει οι τρομοκράτες στην είσοδο της πρεσβείας της Αιγύπτου, στη Βασιλίσσης Σοφίας που είχε ως συνέπεια τον ελαφρύ τραυματισμό του ειδικού φρουρού – σκοπού.