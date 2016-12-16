Σοκ στη Δαμασκό: Βομβίστρια αυτοκτονίας 9 ετών πίσω από την επίθεση σε αστυνομικό τμήμα

Έκρηξη συγκλόνισε σήμερα ένα αστυνομικό τμήμα στη Δαμασκό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών αστυνομικών. Η επίθεση σημειώθηκε όταν τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένο ένα κορίτσι ηλικίας 7-9 ετών πυροδοτήθηκαν από απόσταση, έγραψαν συριακά ΜΜΕ.

To κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Συρίας μετέδωσε ότι ένα μικρό κορίτσι, ηλικίας περίπου 9 ετών, ήταν η βομβίστρια αυτοκτονίας, ενώ ο φιλοκυβερνητική εφημερίδα al-Watan έγραψε από την πλευρά της ότι το παιδί ήταν ηλικίας 7 ετών.

«Ένα κορίτσι 7 ετών εισήλθε στο αστυνομικό τμήμα στη συνοικία Μιντάν στη Δαμασκό φορώντας μια ζώνη με εκρηκτικά η οποία πυροδοτήθηκε από απόσταση» σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, όπως αναφέρθηκε στη σελίδα της εφημερίδας στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Το κρατικό ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο Ikhbariya πρόβαλε εικόνες, τις οποίες είχε επεξεργαστεί τεχνικά, στις οποίες απεικονίζεται κάτι που μοιάζει με το κεφάλι του κοριτσιού σε μία κουβέρτα, όπως επίσης πλάνα από την καταστροφή που προκάλεσε η έκρηξη στο εσωτερικό του αστυνομικού τμήματος.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA, επικαλούμενο μια πηγή από την αστυνομία της Δαμασκού, μετέδωσε νωρίτερα ότι σημειώθηκε έκρηξη εντός του αστυνομικού τμήματος.

Αυτόπτης μάρτυρας στο σημείο της έκρηξης είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι ένα μικρό κορίτσι εισήλθε στο αστυνομικό τμήμα και ζήτησε να πάει στην τουαλέτα. Ακολούθησε κατόπιν η έκρηξη.

Το παιδί είπε στους αστυνομικούς ότι είχε χαθεί, σύμφωνα με την al- Watan.

Είναι η πρώτη φορά στη Συρία που χρησιμοποιείται ένα παιδί για την διάπραξη μια επίθεσης αυτοκτονίας με ζώνη εκρηκτικών.