Διαμαρτυρία προσφύγων στο Ωραιόκαστρο για τη θέρμανση – Κλειστή η Συμμαχική Οδός

Διαμαρτυρία έξω από το Κέντρο Φιλοξενίας προσφύγων, στο πρώην βιομηχανικό κτίριο Φέσσα, πλησίον του Ωραιοκάστρου, πραγματοποιούν αυτή την ώρα περίπου 20 πρόσφυγες που διαμένουν σε αυτό, σύμφωνα με το thestival.gr.

Οι πρόσφυγες διαμαρτύρονται για τις συνθήκες διαβίωσης στη δομή φιλοξενίας, οι οποίες λόγω του παγετού έχουν γίνει εξαιρετικά δύσκολες.

Να σημειωθεί πως οι πρόσφυγες είχαν πραγματοποιήσει διαμαρτυρία για τον ίδιο λόγο και την Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορείς, το μέγεθος της τάσης που ηλεκτροδοτεί το κέντρο δεν επαρκεί για να υποστηρίξει τα δεκάδες θερμαντικά σώματα που χρησιμοποιούν οι πρόσφυγες.

Έτσι λόγω των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών η παραμονή στο συγκεκριμένο κέντρο καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη.

Κλειστή παραμένει η Συμμαχική Οδός και στα δύο ρεύματα της.

Πηγή: thestival.gr