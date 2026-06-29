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29.06.2026 21:15

Τραγωδία στη Γαλλία: Δίδυμα κοριτσάκια 15 μηνών βρέθηκαν στο κρεβάτι τους νεκρά από αφυδάτωση – Χειροπέδες στους γονείς

29.06.2026 21:15
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credit: pixabay

Σοκ έχει προκαλέσει στη βόρεια Γαλλία η υπόθεση θανάτου δύο δίδυμων κοριτσιών ηλικίας μόλις 15 μηνών, τα οποία εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στα κρεβάτια τους. 

Όπως μεταδίδουν τα γαλλικά Μέσα RTL και BFMTV, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα βρέφη κατέληξαν από σοβαρή αφυδάτωση. Τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποίησαν οι γονείς, όμως όταν τα σωστικά συνεργεία έφτασαν στο σπίτι, διαπίστωσαν ότι τα δύο παιδιά βρίσκονταν ήδη σε κατάσταση νεκρικής ακαμψίας.

Αμέσως μετά το περιστατικό, οι γονείς συνελήφθησαν και παραμένουν υπό κράτηση, ενώ οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η τραγωδία.

Με συμπτώματα αφυδάτωσης και τα άλλα τέσσερα παιδιά της οικογένειας

Την ίδια ώρα, τα υπόλοιπα τέσσερα παιδιά της οικογένειας διακομίστηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο, καθώς εμφάνιζαν και εκείνα συμπτώματα αφυδάτωσης. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η κατάσταση της υγείας τους είναι σταθερή και δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους.

Η τραγική υπόθεση σημειώθηκε την ώρα που η περιοχή του Βορρά στη Γαλλία δοκιμαζόταν από ιδιαίτερα ισχυρό κύμα καύσωνα. Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σαββατοκύριακου καταγράφηκαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με τις Αρχές να έχουν θέσει πολλές περιοχές σε κόκκινο συναγερμό.

Οι γαλλικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατο των δύο παιδιών, και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

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