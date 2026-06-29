Τραγωδία στη Γαλλία: Δίδυμα κοριτσάκια 15 μηνών βρέθηκαν στο κρεβάτι τους νεκρά από αφυδάτωση – Χειροπέδες στους γονείς

Σοκ έχει προκαλέσει στη βόρεια Γαλλία η υπόθεση θανάτου δύο δίδυμων κοριτσιών ηλικίας μόλις 15 μηνών, τα οποία εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στα κρεβάτια τους.

Όπως μεταδίδουν τα γαλλικά Μέσα RTL και BFMTV, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα βρέφη κατέληξαν από σοβαρή αφυδάτωση. Τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποίησαν οι γονείς, όμως όταν τα σωστικά συνεργεία έφτασαν στο σπίτι, διαπίστωσαν ότι τα δύο παιδιά βρίσκονταν ήδη σε κατάσταση νεκρικής ακαμψίας.

Αμέσως μετά το περιστατικό, οι γονείς συνελήφθησαν και παραμένουν υπό κράτηση, ενώ οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η τραγωδία.

Des jumelles de 15 mois ont été retrouvées mortes de déshydratation dans leur lit près de Valenciennes. Leurs parents les ont découvertes. Les secours ont pris en charge quatre autres enfants du couple, eux aussi déshydratés. Le couple a été placé en garde à vue. pic.twitter.com/0mWuMSqMbk — M6 Info (@m6info) June 29, 2026

Με συμπτώματα αφυδάτωσης και τα άλλα τέσσερα παιδιά της οικογένειας

Την ίδια ώρα, τα υπόλοιπα τέσσερα παιδιά της οικογένειας διακομίστηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο, καθώς εμφάνιζαν και εκείνα συμπτώματα αφυδάτωσης. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η κατάσταση της υγείας τους είναι σταθερή και δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους.

Η τραγική υπόθεση σημειώθηκε την ώρα που η περιοχή του Βορρά στη Γαλλία δοκιμαζόταν από ιδιαίτερα ισχυρό κύμα καύσωνα. Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σαββατοκύριακου καταγράφηκαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με τις Αρχές να έχουν θέσει πολλές περιοχές σε κόκκινο συναγερμό.

Οι γαλλικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατο των δύο παιδιών, και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

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