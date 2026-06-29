Γερμανία: Η στιγμή της δραματικής σύλληψης των δραστών της φονικής επίθεσης στο Στάντε (Video)

Έξι νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της επίθεσης στην γερμανική πόλη Στάντε, σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας-παιδιού, με την αστυνομία να κάνει λόγο για «προσωπικά κίνητρα».

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, δείχνει τη στιγμή που οι αστυνομικοί έχουν ακινητοποιήσει το όχημα των δραστών – μιας γυναίκας και ενός νεαρού άνδρα – και τους αναγκάζουν υπό την απειλή όπλων να βγουν από το αυτοκίνητο και να ξαπλώσουν στο έδαφος. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί τους περνούν χειροπέδες.

🚨 Arrest caught on camera:



Video shows the arrest of one of the suspects linked to the deadly attack in Stade, Germany.#Stade #Germany #BreakingNews pic.twitter.com/9d4skpNEIw — Mukesh Prasad (@mksh_prsd) June 29, 2026

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, η αστυνομία θεωρεί ότι πρόκειται για υπόθεση «ενδοοικογενειακής βίας» και για την ώρα δεν εξετάζει πολιτικό υπόβαθρο της πράξης. Έχουν μάλιστα διαπιστωθεί προσωπικές σχέσεις του δράστη με τη δομή ανηλίκων.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Λίνεμπουργκ, δεν μπορεί να αποκλειστεί αύξηση του αριθμού των θυμάτων, καθώς κάποιοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Πέντε άνθρωποι πέθαναν επιτόπου, ενώ άλλος ένας υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο.

Αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στο γερμανικό δίκτυο Focus Online, περιέγραψε ότι είδε μια γυναίκα και έναν νεαρό άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να επιχείρησε να απομακρυνθεί από το σημείο της επίθεσης.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ένας αστυνομικός φώναξε «Σταματήστε, ακινητοποιηθείτε!», ωστόσο το όχημα συνέχισε την πορεία του. Τότε, αρκετοί αστυνομικοί άνοιξαν πυρ εναντίον του οχήματος, με τον αυτόπτη μάρτυρα να αναφέρει ότι άκουσε τουλάχιστον 10 έως 15 πυροβολισμούς.

Στο μεταξύ, στον χώρο του περιστατικού έφτασαν ψυχολόγοι και σύμβουλοι ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, προκειμένου να συνδράμουν όσους επηρεάστηκαν από το τραγικό συμβάν.

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