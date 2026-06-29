Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν 15χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη – Τον εκτέλεσαν με σφαίρες στο κεφάλι και τον θώρακα

Ένας 15χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε τη Δευτερα από τον ισραηλινό στρατό στο κεντρικό τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο Αμίρ Άχμαντ Τζαουάντ Τζαμπέρ, 15 ετών, τραυματίστηκε θανάσιμα από ισραηλινούς στρατιώτες που τον πυροβόλησαν στο κεφάλι και στον θώρακα, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, η οποία αναφερόταν σε έφοδο των ισραηλινών δυνάμεων στην πόλη Αλ Μπίρα, κοντά στη Ραμάλα.

Israeli occupation forces have killed 15-year-old Amir Ahmad Jawad Jaber, shooting him in the head and chest during a raid on the Umm al-Sharayet neighborhood in Al-Bireh, in the occupied West Bank, according to the Palestinian Health Ministry. pic.twitter.com/lK2ypsCAgX — The Cradle (@TheCradleMedia) June 29, 2026

Νωρίτερα, η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος είχε ενημερώσει πως ένα 15χρονο αγόρι διακομίστηκε σε νοσοκομείο αφού πυροβολήθηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια επιχείρησης του ισραηλινού στρατού στη συνοικία Ουμ αλ Σαράγετ της πόλης Αλ Μπίρα.

«Γίναμε μάρτυρες μιας εν ψυχρώ εκτέλεσης», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η Λέιλα Γανάμ, κυβερνήτρια της Ραμάλα. «Είναι ντροπή για όλα τα θεσμικά όργανα που ισχυρίζονται ότι υπερασπίζονται τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα», συνέχισε η Γανάμ, υπογραμμίζοντας πως «επιτρέπουν στις (ισραηλινές) δυνάμεις κατοχής να εντείνουν την εκστρατεία τρόμου, όχι μόνο στην Παλαιστίνη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή»

Η βία στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, κλιμακώθηκε αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας.

Israel killing Palestinian children in occupied West Bank at highest rate since 1967

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Israeli forces are killing Palestinian children in the occupied West Bank at the highest rate recorded since 1967, according to a report released on Monday by the Israeli human rights… pic.twitter.com/U4vBdtZKMg — The Cradle (@TheCradleMedia) June 29, 2026

Έκτοτε τουλάχιστον 1.085 Παλαιστίνιοι – ανάμεσά τους αρκετοί άμαχοι – έχουν σκοτωθεί από ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βασίζεται σε στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής.

Στο ίδιο διάστημα, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία, τουλάχιστον 46 Ισραηλινοί – στρατιώτες και άμαχοι – έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις Παλαιστινίων ή στη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.

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