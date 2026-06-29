Ομάδα ευρωβουλευτών καλεί τη FIFA να ερευνήσει τον Ινφαντίνο για το «βραβείο ειρήνης» στον Τραμπ

Πενήντα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απαιτούν από τη FIFA να διερευνήσει τον πρόεδρό της, Τζιάνι Ινφαντίνο, για φερόμενες παραβιάσεις των κανόνων πολιτικής ουδετερότητας της ίδιας της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Σε επιστολή που είδε το POLITICO, οι ευρωβουλευτές εκφράζουν την υποστήριξή τους σε καταγγελία που υπέβαλε η μη κυβερνητική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα FairSquare, ζητώντας από την επιτροπή δεοντολογίας της FIFA να εξετάσει «τις αποφάσεις για την εισαγωγή ενός ετήσιου Βραβείου Ειρήνης της FIFA και στη συνέχεια την απονομή του βραβείου στον Πρόεδρο Τραμπ».

Το Παγκόσμιο Κύπελλο «υποτίθεται ότι ενώνει τον κόσμο», δήλωσε ο ευρωβουλευτής του Renew, Μπάρι Άντριους, ο οποίος έγραψε την επιστολή. «Όταν ο πρόεδρος της FIFA Ινφαντίνο ευνοεί έναν Πρόεδρο έναντι ενός άλλου, αυτό δυσφημεί τη FIFA και ολόκληρο το τουρνουά».

«Με τα μάτια του κόσμου στραμμένα στη FIFA αυτό το καλοκαίρι, ο οργανισμός πρέπει να αντιμετωπίσει την καταγγελία δεοντολογίας της FairSquare», αναφέρει η επιστολή. «Αυτή η καταγγελία αποτελεί μια ευκαιρία για τη FIFA να αποδείξει τη δέσμευσή της στην πολιτική ουδετερότητα, τη διαφάνεια και την λογοδοσία».

Ο Τραμπ τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο από τον Ινφαντίνο στις 5 Δεκεμβρίου 2025. Η αρχική καταγγελία της Fairsquare κατατέθηκε τρεις ημέρες αργότερα. Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας δεν ενημέρωσε το Συμβούλιο της FIFA πριν από τη δημιουργία του βραβείου και οι επικριτές θεώρησαν το βραβείο ως μια απροκάλυπτη προσπάθεια του προέδρου της FIFA να κερδίσει την εύνοια του προέδρου των ΗΠΑ.

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι οι δημόσιες δηλώσεις του Ινφαντίνο υπέρ του προέδρου των ΗΠΑ παραβιάζουν το καταστατικό της ομοσπονδίας, το οποίο ορίζει ότι «η FIFA παραμένει ουδέτερη σε θέματα πολιτικής και θρησκείας».

Η FIFA επιβεβαίωσε την παραλαβή της καταγγελίας τον Δεκέμβριο, αλλά δεν έχει ακόμη απαντήσει στην επιστολή των ευρωβουλευτών.

Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχαν προηγουμένως καταδικάσει τη FIFA για την απόφασή της να απονείμει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034 στη Σαουδική Αραβία, μια χώρα που μαστίζεται από ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι νομοθέτες της ΕΕ δήλωσαν τότε ότι η FIFA υπονόμευε τις δικές της αρχές απονέμοντας το Παγκόσμιο Κύπελλο, ισχυρισμό τον οποίο αργότερα αντέκρουσε αξιωματούχος της FIFA.

«Απλώς ζητάμε από την Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA να διερευνήσει πλήρως την απονομή του πρώτου βραβείου Ειρήνης της FIFA στον Πρόεδρο Τραμπ και να διασφαλίσει ότι θα διεκπεραιωθεί η δέουσα διαδικασία», δήλωσε ο Άντριους.

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