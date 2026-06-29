search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2026 23:04
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.06.2026 21:16

Ομάδα ευρωβουλευτών καλεί τη FIFA να ερευνήσει τον Ινφαντίνο για το «βραβείο ειρήνης» στον Τραμπ

29.06.2026 21:16
trump-infantino

Πενήντα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απαιτούν από τη FIFA να διερευνήσει τον πρόεδρό της, Τζιάνι Ινφαντίνο, για φερόμενες παραβιάσεις των κανόνων πολιτικής ουδετερότητας της ίδιας της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Σε επιστολή που είδε το POLITICO, οι ευρωβουλευτές εκφράζουν την υποστήριξή τους σε καταγγελία που υπέβαλε η μη κυβερνητική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα FairSquare, ζητώντας από την επιτροπή δεοντολογίας της FIFA να εξετάσει «τις αποφάσεις για την εισαγωγή ενός ετήσιου Βραβείου Ειρήνης της FIFA και στη συνέχεια την απονομή του βραβείου στον Πρόεδρο Τραμπ».

Το Παγκόσμιο Κύπελλο «υποτίθεται ότι ενώνει τον κόσμο», δήλωσε ο ευρωβουλευτής του Renew, Μπάρι Άντριους, ο οποίος έγραψε την επιστολή. «Όταν ο πρόεδρος της FIFA Ινφαντίνο ευνοεί έναν Πρόεδρο έναντι ενός άλλου, αυτό δυσφημεί τη FIFA και ολόκληρο το τουρνουά».

«Με τα μάτια του κόσμου στραμμένα στη FIFA αυτό το καλοκαίρι, ο οργανισμός πρέπει να αντιμετωπίσει την καταγγελία δεοντολογίας της FairSquare», αναφέρει η επιστολή. «Αυτή η καταγγελία αποτελεί μια ευκαιρία για τη FIFA να αποδείξει τη δέσμευσή της στην πολιτική ουδετερότητα, τη διαφάνεια και την λογοδοσία».

Ο Τραμπ τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο από τον Ινφαντίνο στις 5 Δεκεμβρίου 2025. Η αρχική καταγγελία της Fairsquare κατατέθηκε τρεις ημέρες αργότερα. Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας δεν ενημέρωσε το Συμβούλιο της FIFA πριν από τη δημιουργία του βραβείου και οι επικριτές θεώρησαν το βραβείο ως μια απροκάλυπτη προσπάθεια του προέδρου της FIFA να κερδίσει την εύνοια του προέδρου των ΗΠΑ.

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι οι δημόσιες δηλώσεις του Ινφαντίνο υπέρ του προέδρου των ΗΠΑ παραβιάζουν το καταστατικό της ομοσπονδίας, το οποίο ορίζει ότι «η FIFA παραμένει ουδέτερη σε θέματα πολιτικής και θρησκείας».

Η FIFA επιβεβαίωσε την παραλαβή της καταγγελίας τον Δεκέμβριο, αλλά δεν έχει ακόμη απαντήσει στην επιστολή των ευρωβουλευτών.

Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχαν προηγουμένως καταδικάσει τη FIFA για την απόφασή της να απονείμει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034 στη Σαουδική Αραβία, μια χώρα που μαστίζεται από ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι νομοθέτες της ΕΕ δήλωσαν τότε ότι η FIFA υπονόμευε τις δικές της αρχές απονέμοντας το Παγκόσμιο Κύπελλο, ισχυρισμό τον οποίο αργότερα αντέκρουσε αξιωματούχος της FIFA.

«Απλώς ζητάμε από την Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA να διερευνήσει πλήρως την απονομή του πρώτου βραβείου Ειρήνης της FIFA στον Πρόεδρο Τραμπ και να διασφαλίσει ότι θα διεκπεραιωθεί η δέουσα διαδικασία», δήλωσε ο Άντριους.

Διαβάστε επίσης:

Reuters: Η συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου πιο πιθανό να εδραιώσει το αδιέξοδο αντί να τερματίσει τον πόλεμο

Γερμανία: Η στιγμή της δραματικής σύλληψης των δραστών της φονικής επίθεσης στο Στάντε (Video)

Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν 15χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη – Τον εκτέλεσαν με σφαίρες στο κεφάλι και τον θώρακα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά κοντά σε ιδιωτικά σχολεία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης (Video)

venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία στη Βενεζουέλα για τους 50.000 αγνοούμενους – Οι νεκροί ξεπέρασαν τους 1.700 – Ο ΟΗΕ στέλνει 10.000 νεκρόσακους

kikilias
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Κικίλιας ξανά στο παρκέ – Τον παρακολούθησαν η Τζένη Μπαλατσινού και ο γιος τους

brazil-2384
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Με buzzer beater στους «16» η Βραζιλία, 2-1 την Ιαπωνία στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων

tsitsipas grasidi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γουίμπλεντον: Κυριαρχική πρεμιέρα για τον Τσιτσιπά, 3-0 σετ τον Γκαστόν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη - Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

liagkas-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Μου είχε υπεξαιρέσει πάνω από 350.000 ευρώ - Τον έφτυσα μέσα στο δικαστήριο» (Video)

loyizidoy-new
LIFESTYLE

Ρένια Λουιζίδου για τα πρώτα της βήματα: «Δεν θα τα κατάφερνα αν δεν με στήριζε ο Γιάννης Μπέζος» (Video)

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2026 23:01
fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά κοντά σε ιδιωτικά σχολεία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης (Video)

venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία στη Βενεζουέλα για τους 50.000 αγνοούμενους – Οι νεκροί ξεπέρασαν τους 1.700 – Ο ΟΗΕ στέλνει 10.000 νεκρόσακους

kikilias
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Κικίλιας ξανά στο παρκέ – Τον παρακολούθησαν η Τζένη Μπαλατσινού και ο γιος τους

1 / 3