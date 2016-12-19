search
Μιχάλης Χαριάτης ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΙΑΤΗΣ

19.12.2016 22:55

Ονομαστική ψηφοφορία για τον ΦΠΑ στα νησιά ζήτησε το ΠΑΣΟΚ

19.12.2016 22:55
Βουλή: Στην τακτική δικαιοσύνη ο Γιάννος Παπαντωνίου - Media

 

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, τρεις ανεξάρτητοι βουλευτές και ένας βουλευτής από το Ποτάμι κατέθεσαν αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για την τροπολογία που προβλέπει την αναστολή της αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά που έχουν επωμισθεί τον κύριο όγκο των προσφυγικών ροών προς την χώρα μας.

Με την πρωτοβουλία τους οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με πληροφορίες, θέλουν να στηλιτεύσουν την επιλογή της ΝΔ, του Ποταμιού και της Ένωσης Κεντρώων που αποφάσισαν την περασμένη εβδομάδα να μην υποστηρίξουν στην Ολομέλεια την πρωθυπουργική εξαγγελία για την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων με το εφάπαξ επίδομα αλλά δήλωσαν ότι υπερψηφίζουν την τροπολογία για το ΦΠΑ στα  νησιά.    

Το αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία, εκτός από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, συνυπογράφουν ακόμη οι ανεξάρτητοι βουλευτές Γιώργος Καρράς (πρώην Ένωση Κεντρώων), Λεωνίδας Γρηγοράκος (πρώην ΠΑΣΟΚ) και Στάθης Παναγούλης (πρώην ΣΥΡΙΖΑ). Ιδιαίτερη εντύπωση πάντως προκάλεσε η υπογραφή του αιτήματος από τον βουλευτή του Ποταμιού Αχμέτ Ιλχάν, απόφαση που αναπόφευκτα προκαλεί “πονοκέφαλο” στο Ποτάμι.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ονομαστική ψηφοφορία για την τροπολογία θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη.

