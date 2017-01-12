Δωρεάν φαγητό στους αστέγους από τα McDonald’s στο Βατικανό

Το εστιατόριο McDonald’s, το κατάστημα του οποίου κοντά στο Βατικανό έχει προκαλέσει αντιπαράθεση τις τελευταίες ημέρες, θα προσφέρει κάθε Δευτέρα γεύματα στους άστεγους της πλατείας του Αγίου Πέτρου, όπως έγινε σήμερα γνωστό.

Την ώρα που η οργή των καρδιναλίων και των άλλων εστιατορίων της συνοικίας αυξάνεται, η ένωση Medicina sociale, που προσφέρει ιατρική βοήθεια στους άστεγους στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, κάλεσε τους διευθυντές των McDonald’s να επιδείξουν αλληλεγγύη προς τους ιδιαίτερους γείτονές του.

«Έχουμε ανάγκη από την υποστήριξη όλων και (…) θα ήταν ωραία αν οι τελευταίοι μεταξύ αυτών που κατοικούν στους δρόμους γύρω από την πλατεία του Αγίου Πέτρου μπορούσαν να επωφεληθούν από αυτή την ανώφελη αντιπαράθεση», αναφέρει η ένωση.

«Απάντησαν μέσα σε 24 ώρες», σημείωσε ο Τζιανλούκα Σκαρνίτσι εκπρόσωπος της Medicina sociale.

Από την επόμενη εβδομάδα και κάθε Δευτέρα το μεσημέρι οι εθελοντές της οργάνωσης θα διανέμουν γεύματα που θα αποτελούνται από ένα διπλό τσίζμπεργκερ, ένα μήλο και ένα μπουκαλάκι νερό στους άστεγους της πλατείας.

«Μπορούμε να προσφέρουμε ως και χίλια γεύματα, όμως σχεδιάζουμε να ξεκινήσουμε με 50 τη Δευτέρα, αν και μπορούμε να αυξήσουμε τον αριθμό τους ανά πάσα στιγμή, καθώς το εστιατόριο είναι εδώ δίπλα», πρόσθεσε ο Σκαρνίτσι.

Το εστιατόριο McDonald’s άνοιξε τον προηγούμενο Δεκέμβριο σε ένα κτίριο τη διαχείριση του οποίου έχει η Apsa, η εταιρεία που διαχειρίζεται τα ακίνητα του Βατικανού, και όπου μένουν επίσης πολλοί καρδινάλιοι.

Ακριβώς δίπλα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου ζουν πολλοί άστεγοι, για τους οποίους ο πάπας Φραγκίσκος έχει τοποθετήσει ντους, τους διανέμει υπνόσακους, ρούχα, ομπρέλες, φροντίζει για την ιατρική τους περίθαλψη, ακόμη και για το κούρεμά τους.