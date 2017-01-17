«Σωτήριος» ο βελονισμός για μωρά που υποφέρουν από κολικούς

Δύο βελονισμοί την εβδομάδα επί δύο εβδομάδες είναι αρκετοί για να ανακουφίσουν τα μωρά που κλαίνε υπερβολικά εξαιτίας κολικών, σύμφωνα με μια νέα σουηδική επιστημονική έρευνα.

Η εναλλακτική θεραπεία δοκιμάσθηκε σε 147 -κατά τα άλλα υγιή- μωρά ηλικίας δύο έως οκτώ εβδομάδων, τα οποία έκλαιγαν πάνω από τρεις ώρες τη μέρα για περισσότερες από τρεις συνεχόμενες μέρες. Το πρόβλημα αυτό αφορά περίπου ένα στα πέντε μωρά και αποτελεί πηγή πόνου για τα μωρά και στρες για τους γονείς τους.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής δρα Κάϊζα Λάντγκρεν της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της πόλης Λουντ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για θέματα βελονισμού στην ιατρική “Acupuncture in Medicine”, δοκίμασαν δύο διαφορετικά είδη βελονισμού σε δύο ομάδες μωρών, ενώ σε μια τρίτη ομάδα δεν έγινε καθόλου βελονισμός για λόγους σύγκρισης.

Οι επιστήμονες -όλοι ειδικευμένοι στο βελονισμό με μέση εμπειρία 20 ετών- διαπίστωσαν ότι ο βελονισμός (και στις δύο μορφές του) μπορεί να ανακουφίσει τους πόνους, να αποκαταστήσει την ομαλή λειτουργία του εντέρου και να ηρεμήσει το μωρό.

Τα μωρά φάνηκαν να ανέχονται αρκετά καλά τις βελόνες του βελονισμού και έκλαψαν για λιγότερο από ένα λεπτό στο ένα τρίτο των θεραπειών και για πάνω από ένα λεπτό μόνο στο ένα δέκατο των περιπτώσεων.

Το συμπέρασμα των ερευνητών ήταν ότι «για τα μωρά που συνεχίζουν να κλαίνε για πάνω από τρεις ώρες τη μέρα επί μέρες, ο βελονισμός μπορεί να είναι μια αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή».