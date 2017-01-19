Δεν θα μείνουν χωρίς χημειοθεραπείες οι καρκινοπαθείς στο Θεαγένειο

Κανείς καρκινοπαθής στο Θεαγένειο νοσοκομείο δεν κινδυνεύει να μείνει χωρίς χημειοθεραπεία, διαβεβαίωσε ο διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Στρατής Πλωμαρίτης. Το θέμα της λειτουργίας Κεντρικής Μονάδας Διάλυσης Φαρμάκων στο Θεαγένειο, μετά τη συνάντηση που είχε ο κ. Πλωμαρίτης με την πρόεδρο και μέλη του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου, φαίνεται πως οδεύει προς επίλυση. Για τον σκοπό αυτό ο διοικητής της 4ης ΥΠΕ θα έχει σύσκεψη στις 24 Ιανουαρίου στις 9.00 με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στο Θεαγένειο.

Το Σωματείο Εργαζομένων του Θεαγενείου είχε αποφασίσει την αποχή των νοσηλευτών από την διάλυση των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων από τις 23 Ιανουαρίου με αίτημα τη λειτουργία Κεντρικής Μονάδας Διάλυσης και στόχο την εξοικονόμηση φαρμάκων. Όπως επισήμανε η πρόεδρος του Σωματείου, Αθηνά Γραμματικοπούλου, το υπουργείο Υγείας από τον περασμένο Νοέμβριο έχει απαντήσει σε σχετικό ερώτημα ότι δεν είναι αρμοδιότητα των νοσηλευτών η διάλυση των χημειοθεραπευτικών. Να σημειωθεί, ότι η διοίκηση του Θεαγενείου, στις 16 Ιανουαρίου, έδωσε εντολή στους νοσηλευτές να συνεχίσουν τη διάλυση

υποστηρίζοντας ότι τυχόν άρνησή τους, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία τμημάτων του νοσοκομείου και την έκθεση ασθενών σε κίνδυνο, θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα.

Ο κ. Πλωμαρίτης μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση δήλωσε ότι «όπως δήλωσαν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με την χορήγηση της θεραπείας στους καρκινοπαθείς. Είναι όμως μια ιστορία που σέρνεται πολλά χρόνια. Φαίνεται ότι εμείς θα τη δώσουμε τη λύση σε συνεργασία με τους ίδιους τους εργαζόμενους και θα είναι μια λύση μόνιμη οριστική. Μπορεί να γίνει και ένας σηματοδότης και για τα άλλα τα αντικαρκινικά νοσοκομεία. Το νοσοκομείο έχει την υποδομή.

Έχουν ξοδευτεί κάποια εκατομμύρια και υπάρχει η υποδομή. Αυτή η υποδομή λοιπόν θα λειτουργήσει. Εγώ δεσμεύτηκα ότι την Τρίτη θα είμαι στο Θεαγένειο στις 9 το πρωί σε μία σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους, όπως τους απαρίθμησαν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, και θα ξεκινήσει η διαδικασία για να λυθεί οριστικά το πρόβλημα, η οποία θα βάλει και ένα τέλος σε αυτή τη διαμάχη που υπάρχει ανάμεσα στους φαρμακοποιούς και τους νοσηλευτές για την αρμοδιότητα αυτής της πράξης και θα προκύψει και μία μεγάλη οικονομία για το ίδιο το νοσοκομείο. Είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας, δεν θα πετάγονται φάρμακα, κάτι το οποίο σήμερα γίνεται.

Το Θεαγένειο έχει θεραπείες που μπορεί να κοστίζουν και 40 χιλιάδες η μία. Αν τα κάνουμε αυτά και για τους αρρώστους θα είναι καλό και για την οικονομία και για τους ίδιους τους εργαζόμενους». Ο κ. Πλωμαρίτης, επισήμανε ότι το υπουργείο Υγείας έχει απαντήσει ότι η διάλυση των χημειοθεραπευτικών δεν είναι αρμοδιότητα των νοσηλευτών.

Η κ . Γραμματικοπούλου από την πλευρά της, επισήμανε ότι στο πλαίσιο των δράσεων του Σωματείου θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των εργαζομένων, στις 23 Ιανουαρίου στις 8.00 πμ, στο Θεαγένειο προκειμένου να ενημερωθούν για τα νέα δεδομένα.

«Το θέμα δεν είναι ποιός θα διαλύσει τις χημειοθεραπείες. Ο στόχος είναι να γίνει Κεντρική Μονάδα Διάλυσης Φαρμάκων στην ευθύνη του νοσοκομειακού φαρμακείου όπου διαχειρίζονται φάρμακα χημειοθεραπευτικά και μονοκλωνικά αντισώματα, δηλαδή φάρμακα των οποίων το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο και δυστυχώς τα χρεώνεται το ασφαλιστικό ταμείο και την περίσσεια του φαρμάκου την πετάμε.

Για το 2016 από την ημερήσια νοσηλεία μόνο από τη διαχείριση των περισσειών των χημειοθεραπειών, όχι τα μονοκλωνικά ή ορμονοθεραπείες που είναι και πιο ακριβές, με την πολύ καλή συνεννόηση των νοσηλευτών μεταξύ τους και με την κάλυψη του δορυφορικού φαρμακείου, εξοικονομήθηκαν 500 χιλιάδων ευρώ. Μόνο για το 2016, φανταστείτε τι κέρδος μπορεί να υπάρξει από την λειτουργία της Κεντρικής Μονάδας», επισήμανε η κ Γραμματικοπούλου. Παράλληλα, υπογράμμισε, ότι καθημερινά στο Θεαγένειο γίνονται περίπου 150-180 χημειοθεραπείες και ότι οι νοσηλευτές παρότι δεν είναι αρμοδιότητά τους παράτυπα και παράνομα συνεχίζουν τόσα χρόνια να κάνουν τη διάλυση των χημειοθεραπείων.

Στο μεταξύ, η διοίκηση του Θεαγενείου με ανακοίνωσή της, διαβεβαιώνει τους καρκινοπαθείς της Βόρειας Ελλάδας, ότι δε θα υπάρξει καμία διακοπή στη χορήγηση των χημειοθεραπειών τους.

«Από το καλοκαίρι του 2016, η διάλυση των Κυτταροστατικών φαρμάκων γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του 9όροφου που πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για τον ασθενή και έχει συσταθεί από το Σεπτέμβριο, επιτροπή για το συντονισμό της Κεντρικής Μονάδας Διάλυσης Κυτταροστατικών Φαρμάκων (ΚΜΔΚΦ). Η ένταξη στο νέο Οργανισμό του Νοσοκομείου, ΚΜΔΚΦ, αποτελείπροτεραιότητα στο στρατηγικό σχεδιασμό της νέας Διοίκησης και κυρώθηκε και με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου την 16 η Ιανουαρίου. Επιπλέον, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, αξιοποιώντας χρήματα του Αντικαρκινικού Εράνου, δρομολογείται η προμήθεια Ρομποτικού Συστήματος Διάλυσης Κυτταροστατικών, για την ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια των εργαζομένων και εξοικονόμηση πόρων του Νοσοκομείου.

Όσον αφορά τη χρόνια διαφωνία μεταξύ νοσηλευτών και φαρμακοποιών αναφορικά με το τίνος αρμοδιότητα είναι η διάλυση των κυτταροστατικών, είμαστε σε αναμονή σχετικής γνωμοδότησης από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου μας θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με ευθύνη και ευσυνειδησία. Είμαστε μαζί τους, σε κάθε διεκδίκηση του καλύτερου και ενάντια σε οποιαδήποτε συμφέροντα τους χρησιμοποιούν και τους υποβιβάζουν σπέρνοντας τον πανικό στους ασθενείς συμπολίτες μας», αναφέρει ο διοικητής του Θεαγενείου, Θεόδωρος Ρεβενάκης.