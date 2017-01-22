search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 12:10
22.01.2017 07:15

Παπούα Νέα Γουινέα: Ισχυρός σεισμός 8 Ρίχτερ – Ήρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμός μεγέθους 8 βαθμών σημειώθηκε στις 15:30 (τοπική ώρα, 06:30 ώρα Ελλάδας) 47 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Αράουα, στο νησί Μπούγκενβιλ της Παπούας Νέας Γουινέας και το εστιακό του βάθος ήταν 154 χιλιόμετρα, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS).

Αν και αρχικά το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι για τον Ειρηνικό Ωκεανό είχε ανακοινώσει ότι υπάρχει ενδεχόμενο να προκληθεί τσουνάμι σε πολλά νησιά του ωκεανού, στη συνέχεια αναθεώρησε περιορίζοντας τις επιπτώσεις μόνο στην περιοχή της Παπούας Νέας Γουινέας και τα γειτονικά Νησιά του Σολομώντα. Πιο μικρά κύματα είναι πιθανό να δημιουργηθούν και σε άλλες χώρες, σύμφωνα με την ίδια πηγή

«Αν και ο σεισμός είχε αρκετά μεγάλο εστιακό βάθος, θα προκαλέσει δονήσεις στην επιφάνεια διότι είναι μεγάλος», εξήγησε ο σεισμολόγος Σπύρος Σπηλιόπουλος, ο οποίος εκτίμησε ότι είναι πιθανό να προκληθούν υλικές ζημικές.

«Εξαιτίας του μεγάλου εστιακού βάθους του σεισμού δεν είναι πιθανό να σημειωθεί μεγάλη δραστηριότητα τσουνάμι», δήλωσε ο Κρις ΜακΚι βοηθός διευθυντής της Υπηρεσίας Γεωφυσικής της Παπούας Νέας Γουινέας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές στο επίκεντρο του σεισμού που είναι αραιοκατοικημένο.

Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσαν ότι έχουν εκτιμήσει την απειλή από τον σεισμό και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι στις ακτές τους.

Οι σεισμοί στην Παπούα Νέα Γουινέα είναι συχνοί, καθώς οι χώρα βρίσκεται στη ζώνη του πυρός στον Ειρηνικό, σε μια περιοχή που υπάρχουν ηφαίστεια κατά μήκος των τεκτονικών πλακών.

