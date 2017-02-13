Εν αναμονή της απόφασης του Πρωτοδικείου στο ΔΟΛ

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 13:00 έξω από τα γραφεία του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη (Μιχαλακοπούλου 80) καλούν οι ενώσεις Προσωπικού Πρακτορείων Εφημερίδων Αθηνών, Φωτοτορεπόρτερ Ελλάδος, Λιθογράφων και Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Οι παραπάνω ενώσεις του Τύπου ανταποκρίνονται στο κάλεσμα των συναδέλφων τους στον ΔΟΛ, μετά την αρνητική απόφαση του Πρωτοδικείου της Αθήνας στο αίτημα του Οργανισμού για την αποδέσμευση τραπεζικού λογαριασμού, που θα διασφάλιζε τη συνέχιση της λειτουργίας των Μέσων και θα τροφοδοτούσε μέρος των δεδουλευμένων των εργαζομένων.

Σήμερα αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση του Πρωτοδικείου επί της αιτήσεως των εργαζομένων ΔΟΛ, με την οποία ζητούν ανάκληση της παραπάνω απόφασης και αποδέσμευση συγκεκριμένου τραπεζικού λογαριασμού για να πληρωθούν οι επί 7 μήνες απλήρωτοι εργαζόμενοι και να αγοραστεί χαρτί για να μπορέσουν να εκτυπωθούν ξανά οι εφημερίδες.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της νέας αίτησης των εργαζομένων την Παρασκευή οι πιστώτριες τράπεζες του ΔΟΛ συντάχθηκαν στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν την κυκλοφορία των ιστορικών εντύπων.

Οι ενώσεις που στηρίζουν τη σημερινή κινητοποίηση, στηρίζουν επίσης το σχετικό ψήφισμα των εργαζομένων του ΔΟΛ, οι οποίοι απευθύνουν κάλεσμα και σε συναδέλφους τους από άλλες επιχειρήσεις.