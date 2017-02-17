Εικόνες ντροπής στο Ωραιόκαστρο – Ομάδα εθνικιστών καθυβρίζει προσφυγόπουλα (Photos-Videos)

Σκηνές που δεν περιποιούν τιμή σε κανένας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής, στο 1ο δημοτικό σχολείο Ωραιοκάστρου, με αφορμή γιορτή για προσφυγόπουλα.

Όπως αναφέρει το oraiokastro24.gr , μέλη της εθνικιστικής «Πατριωτικής Κίνησης» της περιοχής αποδοκίμασαν τα προσφυγόπουλα τα οποία αποκαλούσαν «λαθραία» και, φωνάζοντας το σύνθημα «αλήτες φασίστες αριστεροί», διέκοψαν την γιορτή υποδοχής των προσφυγόπουλων, που είχαν ετοιμάσει γονείς μαθητών και εκπαιδευτικοί του σχολείου.

Εξω απο το 1ο δημοτικό σχολείο Ωραιοκάστρου συγκεντρώθηκαν μέλη του ΚΕΕΡΦΑ, την Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στον Ρατσισμό και τη Φασιστική απειλή, ενώ κατέφθασαν μέλη της Πατριωτικής Ένωσης Πολιτών Ωραιοκάστρου που φώναζαν «ΕΑΜ ΕΛΑΣ Μελιγαλάς».

Ανάμεσα στις δύο πλευρές υπήρξαν αντεγκλήσεις και επεισόδια ενώ η αστυνομική δύναμη επιχειρούσε να συγκρατήσει τις δύο πλευρές. Σημειώνεται ότι παρών στα επεισόδια ήταν και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου παιδείας Γιάννης Παντής.