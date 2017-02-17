«Οργή» της Άννα Καραμανλή με τον Δήμο Βερύκιο για τις.. λίστες της ΕΡΤ (Video)

Σε «μετωπική σύγκρουση» εξ ήρθε η βουλευτής της ΝΔ Άννα Καραμανλή με τον δημοσιογράφο Δήμο Βερύκιο, με αφορμή τα όσα είπε ο τελευταίος στην εκπομπή του ALPHA “Happy Day”, για το ότι η βουλευτίνα κέρδισε δώρο στην κοπή πίτας των εργαζομένων της ΕΡΤ και ότι εξακολουθεί να πληρώνεται από τη Δημόσια Τηλεόραση.

Η κ. Καραμανλή σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι:

«Σε πρωινή εκπομπή της τηλεόρασης του ALPHA με έκπληξη πληροφορήθηκα ότι ο δημοσιογράφος Δήμος Βερύκιος αναφέρθηκε στο όνομα μου, λέγοντας ψευδώς ότι κέρδισα ένα εξωτικό ταξίδι στην κοπή της πίτας της ΕΡΤ Α.Ε. Επίσης ανέφερε ότι – παρά τη βουλευτική μου ιδιότητα -πληρώνομαι και από την ΕΡΤ».

Η ίδια εξηγεί ότι: «Ενημερώνω τον κύριο Βερύκιο ότι τελώ σε αναστολή καθηκόντων από το 2012 και φυσικά δεν έχω καμία απολαβή από την Δημόσια τηλεόραση». Παράλληλα επισημαίνει ότι πράγματι συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των ονομάτων που μπήκαν στην καθιερωμένη κλήρωση μετά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Υπογραμμίζει όμως ότι «το δώρο που κέρδισα ήταν μια τηλεόραση την οποία την ίδια στιγμή δώρισα στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ως μια απειροελάχιστη συνεισφορά στο τεράστιο έργο που επιτελεί».

Η βουλευτής της ΝΔ χαρακτηρίζει την επίθεση που δέχθηκε «ανοίκεια» και προσθέτει ότι: «Τα κίνητρά του (σ.σ. του κ. Βερύκιου) δεν είμαι σε θέση να τα γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω με σιγουριά είναι ότι δεν τήρησε κανένα κανόνα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, αφού δεν μπήκε καν στον κόπο να κάνει το στοιχειώδες ρεπορτάζ.

Θέλω να πιστεύω ότι ο κ. Βερύκιος θα έχει την ελάχιστη γενναιότητα να αποκαταστήσει άμεσα, την Δευτέρα, την αλήθεια μέσα από την ίδια εκπομπή. Διαφορετικά θα σημαίνει ότι στόχος του ήταν η δημιουργία εντυπώσεων και η κατασυκοφάντησή μου. Στοιχεία που δεν τιμούν τη δημοσιογραφική του ιδιότητα».

Νωρίτερα είχαν ο δημοσιογράφος Δήμος Βερύκιος σχολίασε μέσα από το “Happy Day” για το όσα έγιναν στην κοπή πίτας της ΕΡΤ.

«Η κυρά – ΕΡΤ έκοψε τη βασιλόπιτα της. Το φλουρί κέρδισε ένα ταξίδι εξωτικό. Βάζουν στην κληρωτίδα και βγάζει έναν αριθμό. Πάει η γραμματέας του Λάμπη Ταγματάρχη και «σκοτείνιασε» γιατί βλέπει τον κωδικό, ποιος κέρδισε το φλουρί. Στη λίστα ήταν αυτοί που πληρώνονται. Πήγαν στη διεύθυνση προσωπικού και πήραν τη μισθοδοσία. Συνάδελφος βουλευτίνα και είναι ακόμα στις καταστάσεις: Άννα Καραμανλή» είπε ο Δήμος Βερύκιος.

«Μήπως ήταν σε παλιές λίστες;» αναρωτήθηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Άσε ρε να δικαιολογήσεις τα αδικαιολόγητα. «Πάγωσε». Αυτή είναι η Ελλάδα, το καταλάβατε; Είναι η λίστα των μόνιμων υπαλλήλων της ΕΡΤ που μπήκαν στην κληρωτίδα» επέμεινε ο Δήμος Βερύκιος.

Με πληροφορίες από πηγή: zappit.gr