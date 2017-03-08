08.03.2017 14:15

Εξάμηνη φυλάκιση στον Σπύρο Χατζάρα για συκοφαντική δυσφήμιση

Ποινή φυλάκισης έξι μηνών με 3ετή αναστολή επέβαλε το Α’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο στον δημοσιογράφο Σπύρο Χατζάρα που κρίθηκε ένοχος για συκοφαντική δυσφήμιση της δημοσιογράφου Μαρίνας Βήχου μέσω τηλεοπτικής εκπομπής το 2010. Η υπόθεση αφορά βαρύτατους χαρακτηρισμούς που είχε χρησιμοποιήσει ο καταδικασθείς σε βάρος της συναδέλφου του κατά την διάρκεια της εκπομπής του στον τηλεοπτικό σταθμό BLUE SKY στις 22 Σεπτεμβρίου 2010.
 
Ο κ. Χατζάρας είχε υποστηρίξει μεταξύ άλλων πως η μηνύτρια δημοσιογράφος είναι “καθ’ έξη και κατ’ επάγγελμα υποστηρίκτρια λαθροδιακινητών και σωματεμπόρων” ενώ την είχε χαρακτηρίσει “ηθική αυτουργό” σε υπόθεση απόπειρας βιασμού ενός κοριτσιού από δράστες πακιστανικής υπηκοότητας στην Κω. Ο δημοσιογράφος υποστήριξε επίσης πως η κ. Βήχου είναι “εμψυχώτρια και καθοδηγήτρια του κινήματος βίας κατά Ελλήνων στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα”.
 
Η μηνύτρια στην κατάθεση της στο δικαστήριο είπε πως ο κ. Χατζάρας γνώριζε πως είναι απολύτως ψευδείς οι ισχυρισμοί του και τόνισε ότι στόχος του ήταν να την τρομοκρατήσει αλλά και να την πλήξει επαγγελματικά , καθώς δραστηριοποιείται σε κινήσεις κατοίκων του ΣΤ διαμερίσματος με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων ξενοφοβίας και την αναβάθμιση της περιοχής αλλά επίσης και γιατί κάλυπτε δημοσιογραφικά γεγονότα που αφορούσαν προβλήματα με ακροδεξιές συμπεριφορές σε βάρος μεταναστών και πολιτών που διαφωνούσαν με πρακτικές εκφοβισμού και βίας.
 
Ο ίδιος ο δημοσιογράφος απολογούμενος απέδωσε τους χαρακτηρισμούς σε βάρος της μηνύτριας “σε πολιτικές διαφορές”, ισχυρισμό που απέρριψε το δικαστήριο το οποίο τον κήρυξε ένοχο. Η κ. Βήχου έχει καταθέσει και αγωγή με την οποία ζητά αποζημίωση ύψους 35 χιλιάδες ευρώ για ηθική βλάβη και προσβολή προσωπικότητας από τον δημοσιογράφο, ποσό που εφόσον της επιδικαστεί θα διαθέσει στο Χαμόγελο του Παιδιού.
