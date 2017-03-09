«Φούσκωσε» ο Πηνειός και βγήκε στην ξηρά (Video)

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων η κακοκαιρία του τελευταίου 48ώρου.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr ο μεγάλος όγκος νερού που κατεβάζουν τα ποτάμια έχει ως αποτέλεσμα να σπάνε ακόμη και αναχώματα του Πηνειού. Το σημαντικότερο πρόβλημα εντοπίζεται στη γέφυρα Διαλεκτού, στα Σερβωτά εκτάσεις πλημμύρισαν, ενώ τα νερά κατεβαίνουν ορμητικά προς τη λεκάνη της Φαρκαδόνας.

