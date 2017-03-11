Πολύ σκληρός για να πεθάνει ο Ηρακλής 1-1 με τον ΠΑΟ στο Καυταντζόγλειο

Ο Ηρακλής κράτησε στο 1-1 τον Παναθηναϊκό στο «Καυτανζόγλειο» και πήρε έναν πολύτιμο βαθμό στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ο Μάρκους Μπεργκ άνοιξε το σκορ στο 37΄ με πέναλτι για τους «πράσινους» που παραμένουν στην 3η θέση της Super League μετά από 24 αγωνιστικές. Ο «Γηραιός» ισοφάρισε με αυτογκόλ του Τελάντερ στο 72΄.
