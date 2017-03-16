Χάκαραν το Twitter των McDonald’s: Τραμπ είσαι αηδιαστικός ως πρόεδρος – Θέλουμε πίσω τον Ομπάμα

Ο λογαριασμός των McDonald’s στο Twitter την Πέμπτη ανήρτησε tweet, στο οποίο έγραφε: ««Τραμπ στην πραγματικότητα είσαι μια σιχαμένη δικαιολογία ενός Προέδρου και θα ήμασταν πολύ χαρούμενοι αν είχαμε πίσω τον Μπαράκ Ομπάμα, επίσης έχεις μικροσκοπικά χέρια»

Στη συνέχεια, η πολυεθνική εταιρεία διέψευσε το συγκεκριμένο tweet, υποστηρίζοντας ότι κάποιος εισέβαλε στον λογαριασμό της:

«Το Twitter μας ειδοποίησε πως κάποιος «χάκαρε» τον λογαριασμό μας. Τώρα έχουμε διαγράψει το tweet, έχουμε ασφαλίσει τον λογαριασμό μας και ερευνούμε το ζήτημα».