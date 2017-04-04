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04.04.2017 11:29

Η Μπιγιονσέ έγινε άγαλμα από… τυρί (Photos)

04.04.2017 11:29
Η Μπιγιονσέ έγινε άγαλμα από... τυρί (Photos) - Media

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Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, έγιναν στο Λονδίνο τα αποκαλυπτήρια ενός διαφορετικού γλυπτού… της εγκύου Μπιγιονσέ.

Βέβαια, αυτή τη φορά το γλυπτό δεν έχει φτιαχτεί από κάποιο μέταλλό ή άλλο υλικό.

Αυτή τη φορά είναι κατασκευασμένο από… τυρί.

Εξηγούμαστε. Ο Ντέιβιντ Μπράντλεϊ, γνωστός ως «Ο Περίεργος Ζαχαροπλάστης» ένωσε δυνάμεις με την εταιρεία The Robin Collective για να φιλοτεχνήσουν ένα γλυπτό της ποπ τραγουδίστριας από 20 και μισό κιλά τυρί.   Όλα αυτά, ενόψει ενός πρωταθλήματος κοπής και σερβιρίσματος τυριών στο πλαίσιο ενός φεστιβάλ τυριών και οίνου στη βρετανική πρωτεύουσα.

Βάφτισαν το γλυπτό τους «Brie-oncé», αλλά αυτή η ονοματοδοσία είναι φάρσα: το υλικό από το οποίο ο γλύπτης δημιούργησε το αριστούργημα δεν είναι γαλλικό μπρι, αλλά βρετανικό -ή ιρλανδικό, αν επιθυμείτε- τσένταρ. Μάλιστα, σύμφωνα με το CNN, απαιτήθηκαν πέντε μπλοκ τσένταρ.

 Το (ή Η) «Brie-oncé» είναι, ταυτόχρονα, φόρος τιμής στο πορτραίτο της Μπιγιονσέ που οραματίστηκε ο Awol Erikzu, ως μία Μαντόνα της Αναγγένησης, χωρίς πέπλο, να αγγίζει την εμφανή κοιλιά της με φόντο λουλουδένια γιρλάντα. «Κουβεντιάσαμε το ενδεχόμενο να βάλουμε την Babybel στο στομάχι (του αγάλματος), αλλά δεν προχωρήσαμε» είπε στο CNN ο διευθυντής δημιουργικού της Robin Collective, Μπράντι Κλίγκενλπους.

 Προς το παρόν δεν έχουμε σχόλια ούτε από την Μπιγιονσέ ούτε από τον Erikzu για το γλυπτό.

   

 

 

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