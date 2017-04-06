«Εξαφανίζονται» οι γκέι στην Τσετσενία

Άγνωστη παραμένει η τύχη πολλών ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία, σύμφωνα με έναν ακτιβιστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη σημαντικότερη εφημερίδα της αντιπολίτευσης.

Στην έκδοση του σαββατοκύριακου η εφημερίδα Νοβάγια Γκαζέτα ανέφερε πως αρκετοί εξ όσων αγνοούνται έχουν συλληφθεί λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού.

Η εφημερίδα κάνει λόγο για τουλάχιστον 100 συλλήψεις και τρεις δολοφονίες, ενώ ακτιβιστές υποστηρίζουν πως οι υπόλοιποι αγνοούμενοι παραμένουν άφαντοι από προσώπου Γης.

Ο εκπρόσωπος του Τσετσένου προέδρου έκανε λόγο για… πρωταπριλιάτικο αστείο.

Ο ίδιος ο πρόεδρος Ραμζάν Καντίροφ απλώς υπενθύμισε ότι στην Τσετσενία… δεν υπάρχουν γκέι άνδρες, άρα δεν μπορούν να εξαφανίζονται.

Το ζήτημα έφτασε και στον θεματοφύλακα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Ο γενικός εισηγητής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Τζόνας Γκούναρσον και ο Φρανκ Σβάμπε, ο οποίος στη σύνοδο του Απριλίου θα παρουσιάσει μια σημαντική έκθεση για τον Βόρειο Καύκασο, ζήτησαν την άμεση διεξαγωγή ερευνών για τις ανησυχητικές αυτές καταγγελίες.

Πηγή: Euronews