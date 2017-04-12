Πένθος για τον Έντι Μέρφι – Πέθανε ο αγαπημένος αδελφός του (Photos)

Θρήνος για τον Έντι Μέρφι και την οικογένειά του, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 57 ετών ο μεγαλύτερος αδελφός του και επιτυχημένος κωμικός, Τσάρλι Μέρφι.

Ο Τσάρλι Μέρφι έπασχε από λευκαιμία και πέθανε μετά από ραγδαία επιδείνωση της υγείας του σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τον μάνατζέρ του.

Εκτός από την καριέρα του ως κωμικός, ο Τσάρλι είχε γράψει και τα σενάρια κάποιων από τις ταινίες που πρωταγωνίστησε ο πιο διάσημος αδελφός του.