search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 14:54
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.04.2017 09:59

Τρίτωσε το κακό: H United Airlines «σκότωσε» το μεγαλύτερο κουνέλι του κόσμου (Photos)

26.04.2017 09:59
Τρίτωσε το κακό: H United Airlines «σκότωσε» το μεγαλύτερο κουνέλι του κόσμου (Photos) - Media

Τελειωμό δεν έχουν τα «ατυχή» περιστατικά με την United Airlines, η οποία μετά τον άντρα που έσυρε βιαίως έξω από το αεροπλάνο και το ζευγάρι που έδιωξε από την πτήση που θα το μετέφερε στο γάμο του, τώρα είναι υπαίτια και για τον θάνατο του Σαίμον, του διάσημου μεγαλύτερου κουνελιού στον κόσμο.

Ο Σαίμον ήταν γνωστός παγκοσμίος καθότι ο μπαμπας του – ο Δαρείος- ήταν για πολλά χρόνια το μεγαλύτερο κουνέλι στον κόσμο. Αυτός που επρόκειτο να τον διαδεχθεί στην κατηγορία αυτή ήταν ο Σάιμον.

Η εκτροφέας του Σάιμον, Ανέτ Εντουαρτς μιλώντας στην «The Sun» για την είδηση του θανάτου του Σάιμον είπε:

« Στέλνω κουνέλια σε ολόκληρο τον κόσμο, τίποτα τέτοιο δεν έχει συμβεί ξανά. Ο Σάιμον είχε κάνει εξετάσεις σε κτηνίατρο 3 ώρες πριν την αναχώρηση της πτήσης από το Λονδίνο. Όλα ήταν καλά. Μπορούσε να πετάξει».  

«Κάτι πολύ παράξενο πρέπει να συνέβη για να πεθάνει και θέλω να μάθω το γιατί», τόνισε στη The Sun αποκαλύπτοντας μάλιστα πως  ο πελάτης που είχε αγοράσει τον Σάιμον είναι διάσημος και τώρα «έχει στενοχωρηθεί πολύ από το περιστατικό».

«Είμαστε λυπημένοι από τα νέα αυτά.  Η ασφάλεια και η προστασία όλων των ζώων που ταξιδεύουν με εμάς είναι προτεραιότητα των United Airlines και της ομάδας μας PetSafe », ανέφερε στην ανακοίνωσή της η United Airlines, λέγοντας μάλιστα πως βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη της υπόθεσης και πως τους έχει προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια.

Μάλλον αυτή τη φορά η United Airlines δεν θα τη γλυτώσει… φθηνά καθότι η αποζημίωση που θα κληθεί να πληρώσει τόσο στην εκτροφέα όσο και στον άνθρωπο που είχε αγοράσει το κουνέλι δεν θα είναι μικρή
 

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MOYSIDIS_OPEKEPE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Μωϋσίδης: Οι τεχνικές εταιρίες λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών»

jacques-moretti_cans-montana_1201_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Προφυλακίστηκε ο ένας από τους δύο ιδιοκτήτες του μπαρ Le Constellation για τη φονική πυρκαγιά

memos-begnis-new
LIFESTYLE

Μέμος Μπεγνής για αρνητικά σχόλια: «Eίναι θρασύδειλοι – Δεν πτοούμαι από ανθρώπους που είναι πίσω από ένα πληκτρολόγιο» (Video)

noem_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Ξέφυγε» τελείως η Νόεμ – Χρησιμοποίησε φράση που αποδίδεται σε αξιωματικό των SS (Photo)

kouneli
ΚΟΣΜΟΣ

Το «γιγάντιο» κουνέλι που έσωσε έναν διαβητικό από τον θάνατο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

xioni kairos 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 14:53
MOYSIDIS_OPEKEPE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Μωϋσίδης: Οι τεχνικές εταιρίες λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών»

jacques-moretti_cans-montana_1201_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Προφυλακίστηκε ο ένας από τους δύο ιδιοκτήτες του μπαρ Le Constellation για τη φονική πυρκαγιά

memos-begnis-new
LIFESTYLE

Μέμος Μπεγνής για αρνητικά σχόλια: «Eίναι θρασύδειλοι – Δεν πτοούμαι από ανθρώπους που είναι πίσω από ένα πληκτρολόγιο» (Video)

1 / 3