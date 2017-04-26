Τρίτωσε το κακό: H United Airlines «σκότωσε» το μεγαλύτερο κουνέλι του κόσμου (Photos)

Τελειωμό δεν έχουν τα «ατυχή» περιστατικά με την United Airlines, η οποία μετά τον άντρα που έσυρε βιαίως έξω από το αεροπλάνο και το ζευγάρι που έδιωξε από την πτήση που θα το μετέφερε στο γάμο του, τώρα είναι υπαίτια και για τον θάνατο του Σαίμον, του διάσημου μεγαλύτερου κουνελιού στον κόσμο.

Ο Σαίμον ήταν γνωστός παγκοσμίος καθότι ο μπαμπας του – ο Δαρείος- ήταν για πολλά χρόνια το μεγαλύτερο κουνέλι στον κόσμο. Αυτός που επρόκειτο να τον διαδεχθεί στην κατηγορία αυτή ήταν ο Σάιμον.

Η εκτροφέας του Σάιμον, Ανέτ Εντουαρτς μιλώντας στην «The Sun» για την είδηση του θανάτου του Σάιμον είπε:

« Στέλνω κουνέλια σε ολόκληρο τον κόσμο, τίποτα τέτοιο δεν έχει συμβεί ξανά. Ο Σάιμον είχε κάνει εξετάσεις σε κτηνίατρο 3 ώρες πριν την αναχώρηση της πτήσης από το Λονδίνο. Όλα ήταν καλά. Μπορούσε να πετάξει».

«Κάτι πολύ παράξενο πρέπει να συνέβη για να πεθάνει και θέλω να μάθω το γιατί», τόνισε στη The Sun αποκαλύπτοντας μάλιστα πως ο πελάτης που είχε αγοράσει τον Σάιμον είναι διάσημος και τώρα «έχει στενοχωρηθεί πολύ από το περιστατικό».

«Είμαστε λυπημένοι από τα νέα αυτά. Η ασφάλεια και η προστασία όλων των ζώων που ταξιδεύουν με εμάς είναι προτεραιότητα των United Airlines και της ομάδας μας PetSafe », ανέφερε στην ανακοίνωσή της η United Airlines, λέγοντας μάλιστα πως βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη της υπόθεσης και πως τους έχει προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια.

Μάλλον αυτή τη φορά η United Airlines δεν θα τη γλυτώσει… φθηνά καθότι η αποζημίωση που θα κληθεί να πληρώσει τόσο στην εκτροφέα όσο και στον άνθρωπο που είχε αγοράσει το κουνέλι δεν θα είναι μικρή

