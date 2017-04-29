Ρόνι, ο πελαργός: Γιατί τον τρέμει ένα ολόκληρο γερμανικό χωριό (Photos)

Οι κάτοικοι του Γκλάμπεκ αντίκρισαν με τρόμο τον Ρόνι, να επιστρέφει στον τόπο του… εγκλήματος και φέτος, δηλαδή στο χωριό τους!

Ο Ρόνι ο πελαργός επέστρεψε στο γερμανικό χωριό όπως κάνει κάθε χρόνο καθώς τέτοιο καιρό είναι η περίοδος αναπαραγωγής των πελαργών.

Πέρσι, οι δραστηριότητες του ενοχλητικού –όπως τον χαρακτηρίζουν- πελαργού ήταν καθημερινό θέμα στον γερμανικό Τύπο, λόγω των βανδαλισμών του. Ο Ρόνι έχει την κακή συνήθεια να τρυπάει τις οροφές των αυτοκινήτων με το ράμφος του, ενώ με τον ίδιο τρόπο ραγίζει και τα παράθυρα των σπιτιών.

Αξιωματούχος του χωριού ενημέρωσε τους κατοίκους ότι ο κακός Ρόνι επέστρεψε και «δυστυχώς, δεν έχει αλλάξει καθόλου», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Την περασμένη άνοιξη, οι χωρικοί είχαν αναγκαστεί να καλύπτουν τα παράθυρα των σπιτιών τους με νάιλον και υφάσματα, προκειμένου να μην τα σπάσει ο Ρόνι! Οι αναστατωμένοι κάτοικοι ησυχάζουν μόνο το φθινόπωρο που ο Ρόνι αποχωρεί για άλλα μέρη, όμως πάντα επιστρέφει την άνοιξη.

Σε γενικές γραμμές, οι Γερμανοί υποδέχονται με χαρά τους πελαργούς και μάλιστα τους φτιάχνουν και φωλιές για να τους υποδεχτούν κάθε χρόνο. Περιττό να αναφερθεί ότι για τον Ρόνι δεν φτιάχνει κανένας φωλιά και αναγκάζεται να την κατασκευάζει μόνος του.