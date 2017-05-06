Πόση ζάχαρη περιέχουν τελικά τα πιο γνωστά αναψυκτικά; (Πίνακας)

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συμβουλεύει ότι η συνιστώμενη ημερήσια κατανάλωση ζάχαρης πρέπει να είναι έως δύο κουταλιές (25 γρ).

Ο καταναλωτής όμως, συχνά δε γνωρίζει πόση ζάχαρη εμπεριέχεται στα αναψυκτικά και τα ροφήματα που πίνει καθημερινά, με αποτέλεσμα να μην συνυπολογίζει σωστά την ποσότητα ζάχαρης που βάζει στον οργανισμό του.

Το business insider έκανε μία λίστα με την περιεκτικότητα σε ζάχαρη των πιο δημοφιλών ροφημάτων, βασιζόμενο σε επίσημα στοιχεία του Euromonitor:

Starbucks Frappuccino 46 γρ. ζάχαρη

Starbucks Doubleshot 16 γρ. ζάχαρη

Coca Cola (κουτάκι) 39 γρ. ζάχαρη

Pepsi Cola (κουτάκι) 41 γρ. ζάχαρη

Java Monster (κουτάκι) 36 γρ. ζάχαρη

Cherry Coke (κουτάκι) 42 γρ. ζάχαρη

Sprite (κουτάκι) 38 γρ. ζάχαρη

Redbull (κουτάκι) 27 γρ. ζάχαρη

Arizona Ice tea (μπουκάλι) 52,5 γρ. ζάχαρη