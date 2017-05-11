11.05.2017 14:21

Πέντε υπέροχα πράγματα που θα συμβούν στον οργανισμό σας αν κόψετε τη ζάχαρη

11.05.2017 14:21
Πέντε υπέροχα πράγματα που θα συμβούν στον οργανισμό σας αν κόψετε τη ζάχαρη - Media

 

Το να βγάλετε εντελώς τη ζάχαρη από τη ζωή σας σαφώς και δεν είναι εύκολη υπόθεση, αν όμως μάθετε τα θετικά που θα προκύψουν από μια τέτοια δραστική αλλαγή ίσως προσπαθήσετε λίγο παραπάνω…

Οι ειδικοί συνιστούν στις γυναίκες να μην καταναλώνουν περισσότερες από 6 κουταλιές του γλυκού πρόσθετη ζάχαρη την ημέρα και στους άντρες 9. Πρόσθετη θεωρείται η ζάχαρη που βάζουμε στον καφέ, στο τσάι ή στα φαγητά που μαγειρεύουμε αλλά και η ζάχαρη που βρίσκεται σε επεξεργασμένα γλυκά και αλμυρά προϊόντα και όχι η ζάχαρη που βρίσκεται στα φρούτα και στα λαχανικά, η οποία άλλωστε συνοδεύεται από πληθώρα ωφέλιμων βιταμινών, μετάλλων και φυτικών ινών.

Εάν καταφέρετε να μειώσετε δραστικά ή και να κόψετε εντελώς την πρόσθετη θα δείτε τις παρακάτω θετικές αλλαγές να συμβαίνουν στο σώμα και στο πρόσωπό σας!

1. Το δέρμα σας θα μοιάζει πιο νεανικό

Δηλαδή θα γίνει πιο σφριγηλό και θα έχει λιγότερες ρυτίδες. Όταν η ζάχαρη που λαμβάνουμε από τις τροφές περνά στο αίμα, πυροδοτεί ένα ντόμινο διεργασιών που τελικά κάνουν το δέρμα πιο χαλαρό και λιγότερο ελαστικό. Ακόμη κι αν έχουν ήδη εμφανιστεί οι πρώτες λεπτές γραμμές στο πρόσωπό σας, περιορίζοντας την κατανάλωση ζάχαρης θα δείτε διαφορά.

2. Θα μειωθεί το λίπος στην κοιλιά

Η κατανάλωση ζάχαρης κυρίως από ροφήματα και ποτά (όπως οι έτοιμοι χυμοί και τα αναψυκτικά) συνδέεται με το αντιαισθητικό «σωσίβιο».

3. Θα έχετε περισσότερη ενέργεια

Η πρόσθετη ζάχαρη ανήκει στους απλούς υδατάνθρακες. Αυτό σημαίνει ότι διασπάται γρήγορα και προκαλεί απότομες αυξομειώσεις στα επίπεδα γλυκόζης του αίματος. Αυτή η αυξομείωση συνεπάγεται πρακτικά μια σύντομη περίοδο αυξημένης εγρήγορσης την οποία λίγο αργότερα διαδέχεται η υπνηλία, η έλλειψη συγκέντρωσης και η κακή διάθεση. Για σταθερή παροχή ενέργειας μέσα στην ημέρα, να προτιμάτε γεύματα και σνακ με πρωτεΐνες και λιπαρά, όπως οι ξηροί καρποί.

4. Θα βελτιώσετε την υγεία της καρδιάς σας

Η ζάχαρη δεν επιβαρύνει μόνο τον δείκτη της ζυγαριάς, είναι επικίνδυνη και για την καρδιά. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, η αυξημένη κατανάλωση ζάχαρης συνδέεται με περισσότερες πιθανότητες πρόωρου θανάτου από καρδιοπάθεια.

5. Θα μειώσετε τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2

Η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης –ακόμη κι αν η διατροφή δεν χαρακτηρίζεται από αξιοσημείωτη υπέρβαση στον συνιστώμενο αριθμό ημερήσιων θερμίδων– οδηγεί σε συσσώρευση λίπους στην περιοχή της κοιλιάς, κάτι που με τη σειρά του οδηγεί στην ανάπτυξη αντίστασης στην ινσουλίνη και στην εκδήλωση του διαβήτη τύπου 2.

 

Πηγή: onmed.gr

koronoios_covid
ΥΓΕΙΑ

Ποια είναι η νέα μετάλλαξη της λοίμωξης Covid-19 και γιατί τη βάφτισαν… τζιτζίκι;

PASOK
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Θολό τοπίο για ψήφισμα κατά Δεξιάς, αριστίνδην μέλη και fast track καταστατικές αλλαγές

polemos_stoixima_2603_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος και στοιχηματικές εταιρείες: Οι ΗΠΑ παίρνουν μέτρα για να αποφευχθούν παράνομα κέρδη από εσωτερική πληροφόρηση

