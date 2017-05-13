TripAdvisor: Αυτή είναι η χειρότερη πόλη στον κόσμο για τουρισμό

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Στη Μόσχα αδελφές μου, στη Μόσχα.

Κι όμως, η Ρωσική πρωτεύουσα όσο ονειρικός προορισμός μπορεί να είναι για αρκετούς, λόγω της ιστορίας και της μυθιστορηματικής γοητείας της, φαίνεται ωστόσο πως δεν πείθει.

Κι αυτό γιατί έπειτα από ψηφοφορία για τις πόλεις που προσφέρουν τη χειρότερη ταξιδιωτική εμπειρία για τους τουρίστες που πραγματοποίησε το γνωστό ταξιδιωτικό website TripAdvisor, η Μόσχα βγήκε πρώτη.

Ψηφίστηκε η χειρότερη πόλη σε ξενοδοχεία, υπηρεσίες ταξί και οδηγούς ταξί, value for money και απρόθυμους να βοηθήσουν κατοίκους.

Μια θέση στη μαύρη λίστα κατέλαβε και το Mumbai της Ινδίας. Οι ταξιδιώτες την κατέταξαν στη χειρότερη θέση τόσο στην κατηγορία της χειρότερης συνολικά ταξιδιωτικής εμπειρίας, όσο και στις επιμέρους κατηγορίες της πιο βρώμικης πόλης.

Πηγή: travelstyle.gr