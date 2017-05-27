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27.05.2017 08:45

Κάνετε Δίαιτα; Δείτε πώς μπορούν να σας βοηθήσουν οι πατάτες!

27.05.2017 08:45
Τηγανητά: Οι κίνδυνοι για την καρδιά - Media

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Πλούσιες σε βιταμίνες C και Β6, οι πατάτες είναι χωρίς αμφιβολία από τις πιο παρεξηγημένες αμυλούχες τροφές, ειδικά για όσους βρίσκονται σε περίοδο δίαιτας.

Κι όμως, η πατάτα είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και όχι μόνο δεν θα σας παχύνει, αλλά θα σας βοηθήσει να χάσετε και βάρος.

Μία πατάτα βραστή περιέχει 100 θερμίδες και είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, που σημαίνει ότι ικανοποιεί την πείνα και δημιουργούν το αίσθημα κορεσμού. Με απλά λόγια, τρώγοντας μια πατάτα, παίρνετε τις απαραίτητες βιταμίνες και μέταλλα που χρειάζεται ο οργανισμός σας και παραμένετε χορτάτη για πολλή ώρα.

Επιπλέον, οι πατάτες είναι πλούσιες σε κάλιο και μάλιστα έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε κάλιο απ’ ότι μια μέτρια μπανάνα. Το κάλιο ελέγχει την αρτηριακή πίεση και βελτιώνει τη λειτουργία του νευρικού συστήματος.

Τέλος, η βιταμίνη Β6 που περιέχει η πατάτα, συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου και στην αύξηση του μεταβολισμού.

Τώρα λοιπόν ξέρετε ότι οι πατάτες, είναι θρεπτικές, νόστιμες και “αδυνατιστικές”, αρκεί να αποφεύγετε το τηγάνισμα ή το μαγείρεμα τους σε συνδυασμό με άλλες τροφές.

Πηγή: faysbook.gr

 

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