search
ΤΕΤΑΡΤΗ 16.09.2026 14:24
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.05.2017 10:37

TripAdvisor: Η Σπιναλόγκα δεύτερο πιο διάσημο μνημείο μετά την Ακρόπολη

28.05.2017 10:37
Ο άγνωστος παπάς της Σπιναλόγκα που κοινωνούσε τους λεπρούς - Αναζητούν στοιχεία για τον τιμήσουν (Video) - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

 

Η νησίδα Σπιναλόγκα – το καλά οχυρωμένο «μακρύ αγκάθι» των Βενετών, η αρχαιοελληνική Καλυδώνα, που  για μισό αιώνα είχε τη δική της εντελώς ιδιάζουσα μικροϊστορία, ο τόπος που δέχτηκε τους κραδασμούς όλων των ιστορικών εποχών, αποτελεί – σύμφωνα με ανακοίνωση της TripAdvisor το δεύτερο πιο διάσημο μνημείο της χώρας, μετά την Ακρόπολη για το 2017.

Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση για την περιοχή του Αγίου Νικολάου, δεδομένου ότι το TripAdvisor αποτελεί το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό ιστότοπο στον κόσμο,  ενώ οι φωτογραφίες των επισκεπτών που παρατίθενται καθώς και τα σχόλια που τις συνοδεύουν, σκιαγραφούν κατά τον καλύτερο τρόπο,  την ιδιαίτερη ταυτότητα του πολιτιστικού θησαυρού που συμπυκνώνεται σ’ αυτό το μέρος και στοιχειοθετούν τα βασικά επιχειρήματα για τα οποία δικαιούται η Σπιναλόγκα να αποτελέσει μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνης Ζερβός, κληθείς να σχολιάσει όλα έγιναν γνωστά τις τελευταίες ημέρες, μέσω της μεγαλύτερης παγκοσμίως ταξιδιωτικής πλατφόρμας μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Τις τελευταίες μέρες, είδε το φως της δημοσιότητας μια εξαιρετική είδηση, για την περιοχή μας. Όπως ενημερωθήκαμε μετά την ανακοίνωση των λιστών της Trip Advisor για τη φετινή χρονιά  στην κατηγορία των πιο διάσημων μνημείων για το 2017- την δεύτερη θέση μετά την Ακρόπολη -καταλαμβάνει η Σπιναλόγκα, ενώ ακολουθεί το παλάτι της Κνωσού.

Ένα στοιχείο, που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν και ν’ αξιολογηθεί από τους ειδικούς, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα τόπο που έχει την δική του δυναμική και ιστορία.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση- που παράλληλα αποτελεί μια εν δυνάμει διαβούλευση των πολιτών του κόσμου αναφορικά με το πως βλέπουν το μνημείο – επιβεβαιώνει κατά τον καλύτερο τρόπο την σπουδαιότητα και την ορθότητα των κινήσεων που έχουν γίνει από την παρούσα δημοτική αρχή και τοποθετεί τον Δήμο Αγίου Νικολάου σ’ ένα υψηλότερο επίπεδο, δεδομένου ότι ένα από τα μνημεία της περιοχής του, αναμένεται και προσδοκούμε  ν’ αποτελέσει κομμάτι της παγκόσμιας κληρονομιάς μας».

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες μέρες παραδόθηκε στον δήμο -από την ομάδα που έχει συσταθεί-ο φάκελος της υποψηφιότητας του μνημείου, ενώ  ήδη έχει αποσταλεί αρμοδίως στο Υπουργείο Πολιτισμού από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου.

Εξάλλου σύντομα αναμένεται η σύσταση της επιτροπής από το ΥΠ.ΠΟ, που θα αξιολογήσει το υλικό του φακέλου, ώστε σύμφωνα με τις χρονικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί, μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο να υποβληθεί ο προ-φάκελος και τον Ιανουάριο να υπάρξει η τελική υποβολή του, στην UNESCO.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ελληνική λίστα με τα κορυφαία μνημεία της χώρας, σύμφωνα με τις κρίσεις και τα σχόλια των επισκεπτών, την πρώτη θέση όπως σημειώσαμε καταλαμβάνει η Ακρόπολη και ακολουθεί στην δεύτερη θέση η Σπιναλόγκα.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Παλάτι της Κνωσού, ενώ  η Ακρόπολη της Λίνδου, το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, ο Ναός του Ηφαίστου, ο Λευκός Πύργος, το Ακρωτήρι και το Θέατρο της Επιδαύρου, που συμπληρώνουν την δεκάδα με τα πιο διάσημα μνημεία της χώρας για το 2017.

Πηγή: cretapost.gr

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MagentaPay_1
ADVERTORIAL

Το payzy έγινε Magenta Pay: 1% cashback σε coins σε κάθε συναλλαγή και ακόμα περισσότερα προνόμια

AFTIINIXTAMENI
ADVERTORIAL

Η μεγάλη επιτυχία του ΚΘΒΕ «Αυτή η νύχτα μένει» έρχεται στην Αθήνα

MYLONAKIS VOULI
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επέστρεψε στα υπουργικά έδρανα ο Γιώργος Μυλωνάκης – Το «σιδερένιος» του Μητσοτάκη

mazonakis giatroi thanatos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Στο Δικαστικό Συμβούλιο προσφεύγουν οι δύο γιατροί για την προσωρινή κράτηση

plevrissymfonia4
ADVERTORIAL

Συμφωνίες – Πλαίσιο ύψους 137,1 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση και λειτουργία των δομών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tileorasi
MEDIA

Ο ΣΚΑΪ είχε τηλεθέαση λες και μετέδωσε τη Eurovision τη Δευτέρα (14/9)

kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

latinopoulou_eurokoinovoulio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Η ασυλία έπεσε και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Η Δικαιοσύνη θα κρίνει για τις εικονικές υπογραφές

PODCAST MANTA SITE 15.09
PODCASTS

Podcast - Λένα Μαντά: «Ναι! Παίρνω πολύ αγάπη από τους αναγνώστες μου, αλλά όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού μου, μένω εγώ και η θλίψη μου»

uss abraham lincoln (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Το USS Abraham Lincoln επιστρέφει στις ΗΠΑ «λαβωμένο» – Ο μεγάλος πονοκέφαλος για το αμερικανικό Ναυτικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 16.09.2026 14:23
MagentaPay_1
ADVERTORIAL

Το payzy έγινε Magenta Pay: 1% cashback σε coins σε κάθε συναλλαγή και ακόμα περισσότερα προνόμια

AFTIINIXTAMENI
ADVERTORIAL

Η μεγάλη επιτυχία του ΚΘΒΕ «Αυτή η νύχτα μένει» έρχεται στην Αθήνα

MYLONAKIS VOULI
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επέστρεψε στα υπουργικά έδρανα ο Γιώργος Μυλωνάκης – Το «σιδερένιος» του Μητσοτάκη

1 / 3