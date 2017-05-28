TripAdvisor: Η Σπιναλόγκα δεύτερο πιο διάσημο μνημείο μετά την Ακρόπολη

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Η νησίδα Σπιναλόγκα – το καλά οχυρωμένο «μακρύ αγκάθι» των Βενετών, η αρχαιοελληνική Καλυδώνα, που για μισό αιώνα είχε τη δική της εντελώς ιδιάζουσα μικροϊστορία, ο τόπος που δέχτηκε τους κραδασμούς όλων των ιστορικών εποχών, αποτελεί – σύμφωνα με ανακοίνωση της TripAdvisor το δεύτερο πιο διάσημο μνημείο της χώρας, μετά την Ακρόπολη για το 2017.

Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση για την περιοχή του Αγίου Νικολάου, δεδομένου ότι το TripAdvisor αποτελεί το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό ιστότοπο στον κόσμο, ενώ οι φωτογραφίες των επισκεπτών που παρατίθενται καθώς και τα σχόλια που τις συνοδεύουν, σκιαγραφούν κατά τον καλύτερο τρόπο, την ιδιαίτερη ταυτότητα του πολιτιστικού θησαυρού που συμπυκνώνεται σ’ αυτό το μέρος και στοιχειοθετούν τα βασικά επιχειρήματα για τα οποία δικαιούται η Σπιναλόγκα να αποτελέσει μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνης Ζερβός, κληθείς να σχολιάσει όλα έγιναν γνωστά τις τελευταίες ημέρες, μέσω της μεγαλύτερης παγκοσμίως ταξιδιωτικής πλατφόρμας μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Τις τελευταίες μέρες, είδε το φως της δημοσιότητας μια εξαιρετική είδηση, για την περιοχή μας. Όπως ενημερωθήκαμε μετά την ανακοίνωση των λιστών της Trip Advisor για τη φετινή χρονιά στην κατηγορία των πιο διάσημων μνημείων για το 2017- την δεύτερη θέση μετά την Ακρόπολη -καταλαμβάνει η Σπιναλόγκα, ενώ ακολουθεί το παλάτι της Κνωσού.

Ένα στοιχείο, που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν και ν’ αξιολογηθεί από τους ειδικούς, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα τόπο που έχει την δική του δυναμική και ιστορία.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση- που παράλληλα αποτελεί μια εν δυνάμει διαβούλευση των πολιτών του κόσμου αναφορικά με το πως βλέπουν το μνημείο – επιβεβαιώνει κατά τον καλύτερο τρόπο την σπουδαιότητα και την ορθότητα των κινήσεων που έχουν γίνει από την παρούσα δημοτική αρχή και τοποθετεί τον Δήμο Αγίου Νικολάου σ’ ένα υψηλότερο επίπεδο, δεδομένου ότι ένα από τα μνημεία της περιοχής του, αναμένεται και προσδοκούμε ν’ αποτελέσει κομμάτι της παγκόσμιας κληρονομιάς μας».

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες μέρες παραδόθηκε στον δήμο -από την ομάδα που έχει συσταθεί-ο φάκελος της υποψηφιότητας του μνημείου, ενώ ήδη έχει αποσταλεί αρμοδίως στο Υπουργείο Πολιτισμού από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου.

Εξάλλου σύντομα αναμένεται η σύσταση της επιτροπής από το ΥΠ.ΠΟ, που θα αξιολογήσει το υλικό του φακέλου, ώστε σύμφωνα με τις χρονικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί, μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο να υποβληθεί ο προ-φάκελος και τον Ιανουάριο να υπάρξει η τελική υποβολή του, στην UNESCO.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ελληνική λίστα με τα κορυφαία μνημεία της χώρας, σύμφωνα με τις κρίσεις και τα σχόλια των επισκεπτών, την πρώτη θέση όπως σημειώσαμε καταλαμβάνει η Ακρόπολη και ακολουθεί στην δεύτερη θέση η Σπιναλόγκα.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Παλάτι της Κνωσού, ενώ η Ακρόπολη της Λίνδου, το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, ο Ναός του Ηφαίστου, ο Λευκός Πύργος, το Ακρωτήρι και το Θέατρο της Επιδαύρου, που συμπληρώνουν την δεκάδα με τα πιο διάσημα μνημεία της χώρας για το 2017.

Πηγή: cretapost.gr