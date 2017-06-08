Ο αρχηγός των Pink Floyd πάντρεψε την κόρη του στη Ρόδο (Photos)

Την αγαπημένη του κόρη πάντρεψε ο David Gilmour στο λατρεμένο του νησί, τη Ρόδο. Ο κιθαρίστας και τραγουδιστής, μέλος ενός από τα μεγαλύτερα βρετανικά μουσικά συγκροτήματα, του Pink Floyd, χάρισε στους καλεσμένους μια συγκινητική στιγμή, καθώς έπιασε την κιθάρα του και αφιέρωσε ένα τραγούδι στους νεόνυμφους.

Αμέσως, μετά σειρά είχε ο γαμπρός, ο οποίος έπαιξε και τραγούδησε για την «εκλεκτή» της καρδιάς του.

Ο πολιτικός γάμος τελέστηκε από τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας, Γιώργο Ελευθερίου, σε ένα παλιό σπίτι της Λίνδου, ενώ όλα ήταν απλά και λιτά.

Μετά την τελετή, το ευτυχές ζεύγος διασκέδασε με τους λίγους και εκλεκτούς καλεσμένους του σε μια παραλιακή ταβέρνα της Παλαίστρας, ενώ το γλέντι συνεχίστηκε και την επόμενη μέρα στην παραλία του Αγίου Παύλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μουσικός, παρά το γεγονός ότι είχε καιρό να επισκεφθεί το νησί, διατηρεί ιδιόκτητο σπίτι στη Λίνδο, καθώς αγαπά ιδαιτέρως αυτόν τον τόπο.

Φωτογραφίες από: rodiaki.gr