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13.06.2017 15:04

Σοβαρός κίνδυνος για την υγεία οι τηγανητές πατάτες

13.06.2017 15:04
Σοβαρός κίνδυνος για την υγεία οι τηγανητές πατάτες - Media

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Η πατάτα είναι ένα δημοφιλές συνοδευτικό σε διάφορα πιάτα, όμως ο τρόπος που τη μαγειρεύουμε είναι ένας παράγοντας-κλειδί που καθορίζει πόσο υγιεινή είναι.

Μια νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση American Journal of Clinical Nutrition έρχεται –για μία ακόμη φορά– να υπογραμμίσει ότι ένα κατά τα άλλα υγιεινό τρόφιμο, όπως η πατάτα, μπορεί να γίνει επικίνδυνο αν επιλέξουμε να το καταναλώσουμε τηγανητό.

Σύμφωνα με τα νέα ευρήματα, οι τηγανητές πατάτες συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου.

Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές διαπίστωσαν πως όσοι τρώνε τηγανητές πατάτες δύο ή και περισσότερες φορές τη βδομάδα είναι πιο πιθανό να χάσουν πρόωρα τη ζωή τους σε σύγκριση με όσους τρώνε τηγανητές πατάτες πιο σπάνια ή με όσους τρώνε τις πατάτες βραστές, ψητές ή σε κάποια άλλη μορφή.

Τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η μελέτη αφορούσαν 4.400 ανθρώπους ηλικίας 45 έως 79 ετών και κάλυπταν διάστημα 8 ετών. Κατά το διάστημα της μελέτης έχασαν τη ζωή τους 236 άνθρωποι.

Η συνολική κατανάλωση πατάτας –όσο μεγάλη κι αν ήταν– δεν φάνηκε να αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου. Ωστόσο, όταν οι ερευνητές εστίασαν στον τρόπο προετοιμασίας της πατάτας παρατήρησαν ένα ενδιαφέρον μοτίβο: η τηγανητή πατάτα φάνηκε να συνδέεται με υπερδιπλάσιο κίνδυνο πρόωρου θανάτου σε όσους την κατανάλωναν δύο ή και περισσότερες φορές τη βδομάδα, ενώ αυτό δεν ίσχυε για όσους έτρωγαν λιγότερο ή περισσότερο συχνά πατατοσαλάτα, βραστή πατάτα, πουρέ πατάτας ή γενικώς την πατάτα σε οποιαδήποτε άλλη μορφή.

Η λευκή πατάτα είναι σε γενικές γραμμές ένα υγιεινό τρόφιμο, αφού παρέχει σημαντική ποσότητα φυτικών ινών, βιταμίνες και άλλα μικροθρεπτικά συστατικά, σημειώνουν οι ερευνητές, τα οποία μάλιστα «είναι δυνατό να αντισταθμίσουν την αρνητική επίδραση του υψηλού γλυκαιμικού δείκτη της». Όταν όμως τηγανίζεται, στην πατάτα προστίθεται αρκετή ποσότητα ανθυγιεινών λιπαρών και πρόσθετο αλάτι.

 

Πηγή: onmed.gr

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