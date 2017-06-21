search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 13:42
21.06.2017 05:47

Aυλαία στην καριέρα του ρίχνει ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις

Aυλαία στην καριέρα του ρίχνει ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις - Media

Ο ηθοποιός Ντάνιελ Ντέι Λιούις, που έχει κερδίσει τρία Όσκαρ για την υποκριτική του τέχνη, θα αποσυρθεί από την ηθοποιία, ανακοίνωσε η εκπρόσωπός του χθες, θέτοντας τέλος σε μια λαμπρή καριέρα στον κινηματογράφο με ταινίες όπως “Lincoln” και “Gangs of New York.”

Ο Ντέι Λιούις, ο μόνος άνδρας ηθοποιός που έχει κερδίσει τρία Όσκαρ για πρωταγωνιστικούς ρόλους, δεν αιτιολόγησε την απόφασή του, αναφέροντας απλώς στο ότι ο λόγος είναι προσωπικός.

“Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις δεν θα εργάζεται πλέον ως ηθοποιός”, είπε η εκπρόσωπός του Λέσλι Νταρτ σε δήλωση, προσθέτοντας, “Είναι ιδιαίτερα ευγνώμων για όλους τους συνεργάτες του και το ακροατήριό του όλα αυτά τα χρόνια”.

Δεν θα υπάρξουν άλλες δηλώσεις, τόνισε η δήλωση.

Ο Ντέι Λιούις, που έκλεισε τα 60 τον Απρίλιο, πρωταγωνιστεί σε άλλη μία ταινία που αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Δεκέμβριο, την “Phantom Thread”, μια ταινία με θέμα τον κόσμο της μόδας του Λονδίνου τη δεκαετία του ’50.

Ο ηθοποιός γεννήθηκε στη Βρετανία και κατέχει διπλή υπηκοότητα (αγγλική και ιρλανδική). Το τελευταίο του Όσκαρ το κέρδισε το 2013 για τον ρόλο του ως αμερικανού προέδρου Αβραάμ Λίνκολν στην ταινία “Lincoln.”

Τα άλλα δύο Όσκαρ τα κέρδισε για ταινία “My Left Foot” (1989) και “There Will Be Blood” (2007), ενώ είχε προταθεί για Όσκαρ για τον πρώτο ρόλο στις ταινίες “Gangs of New York” (2002) και “There Will Be Blood” (2007).

 

