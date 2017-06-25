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25.06.2017 09:43

Χρησιμοποιείτε σωστά τα προφυλακτικά; Αυτά είναι τα λάθη που κάνουμε

25.06.2017 09:43
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Με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα να παρουσιάζουν αύξηση, η χρήση προφυλαχτικού είναι απαραίτητη, σε όλες τις ηλικίες σεξουαλικής ζωής. Τα νούμερα είναι απογοητευτικά, καθώς μόλις το 60% θεωρεί αυτονόητη τη χρήση προφυλαχτικού με νέους παρτενέρ ή με μικρής διάρκειας σχέσεις.

Αν όμως ανήκετε στη κατηγορία των επιφυλαχτικών και αυτών που προνοούν δείτε μερικά λάθη που κάνουμε κατά την χρήση του προφυλαχτικού:

Τι να προσέχετε: Η συσκευασία πρέπει να είναι άθικτη και κλεισμένη αεροστεγώς και η ημερομηνία λήξης της να μην έχει παρέλθει.
 

Πώς να το ανοίξετε: Ανοίξτε τη συσκευασία προσεκτικά, χρησιμοποιώντας τα χέρια σας και όχι τα δόντια ή κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, γιατί μπορεί να τρυπήσετε το προφυλακτικό. Αφού το βγάλετε από τη συσκευασία, ελέγξτε να δείτε από ποια πλευρά ξετυλίγεται.

Πώς να το βάλετε: Για κάθε σεξουαλική επαφή (ακόμα και με το ίδιο άτομο) χρησιμοποιείτε άλλο προφυλακτικό και μάλιστα από την αρχή της πράξης. Φορέστε το ενώ το πέος βρίσκεται σε στύση.

Την ώρα που το φοράμε, κρατάμε τη θηλή στην άκρη του για να μη μείνει αέρας μέσα. Αφήστε χώρο (περίπου 1,5 εκ.) για τα σπερματικά υγρά. Έτσι, το προφυλακτικό δε θα σπάσει, όταν γεμίσει.
τοποθετήστε το στην κεφαλή του πέους, ενώ το κρατάτε όπως είπαμε παραπάνω και με το άλλο χέρι ξετυλίξτε το προς τα κάτω, ώστε να φτάσει στη βάση του.
 

Πώς να το βγάλετε: Μετά την εκσπερμάτιση κρατήστε την άκρη του προφυλακτικού με το χέρι και φροντίστε ώστε η έξοδος του πέους να γίνει όσο αυτό βρίσκεται σε στύση. Προσέξτε μη φύγουν σπερματικά υγρά.

Προσοχή!

  • Μην χρησιμοποιείτε το προφυλακτικό πάνω από μία φορά.
  • Συσκευασία που έχει ανοιχθεί και δεν έχει άμεσα χρησιμοποιηθεί, πρέπει να πετάγεται.
  • Φυλάσσετε τα προφυλακτικά σε μέρος δροσερό, μακριά από τον ήλιο, γιατί η ζέστη μπορεί να τα καταστρέψει. Αν, για παράδειγμα, έχετε αφήσει για μέρες το κουτάκι στο αυτοκίνητο ή στην τσέπη του παντελονιού σας, υπάρχει πιθανότητα το προφυλακτικό να έχει καταστραφεί.
  • Εάν χρησιμοποιείτε λιπαντικό, εφαρμόστε το αφού πρώτα έχετε βάλει το προφυλακτικό. Μη χρησιμοποιείτε ως λιπαντικό τη βαζελίνη ή άλλη λιπαρή κρέμα, γιατί καταστρέφει το προφυλακτικό. Αγοράζετε υδατοδιαλυτά λιπαντικά.

Πηγή:  athensmagazine.gr

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