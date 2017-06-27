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Ο γνωστός αθλητικογράφος Αντώνης Πανούτσος δήλωσε αποκλειστικά στο peiraiasnews.gr πως έχει πάρει απόφαση να ασχοληθεί με την κεντρική πολιτική σκηνή και πως βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την ένταξη του στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας

Ο Αντώνης Πανούτσος που γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά δείπνησε χτες το βράδυ μαζί με εκλεκτούς φίλους και συναδέλφους του σε γνωστή ταβέρνα της πόλης, όπου ματαξύ άλλων δήλωσε πως θεωρεί πλέον χρέος του να κινητοποιηθεί και να συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις και προς όποια κατεύθυνση του ζητηθεί, προκείμενου να φύγει αυτή η κυβέρνηση.

Δεν αποκάλυψε ωστόσο αν θα κατέβει στην Α΄ ή στην Β΄ εκλογική περιφέρεια του Πειραιά κι αυτό γιατί δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι είναι καλύτερο τόσο για τον ίδιο, όσο και για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με το οποίο συμπλέει πολιτικά.

Πηγή: peiraiasnews.gr