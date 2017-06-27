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Με ανάρτησή του στην προσωπική του σελίδα στο Facebook ο Αντώνης Πανούτσος σχολίασε τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να κατεβαίνει υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές.

Ο γνωστός δημοσιογράφος διέψευσε ότι έχει κάνει δήλωση όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της ιστοσελίδας που ανέδειξε το θέμα.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Πάμε. Ευχαριστώ όλους για τα καλά λόγια. Η ΝΔ θα ανακοινώσει τους καταλόγους της όταν γίνουν εκλογές και όχι εγώ τους καταλόγους. Κουβέντα γινόταν. Δήλωση δεν έκανα».

(πληροφορίες: enikos.gr)