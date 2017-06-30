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Ένας άνδρας στάθηκε άτυχος και έχασε τη ζωή του όταν τον τσίμπησε σφήκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνθρωπος βρισκόταν στο αυτοκίνητό του όταν δέχτηκε το τσίμπημα πιθανόν σφήκας.

Δυστυχώς ο 58χρονος ήταν αλλεργικός. Οι πληροφορίες του arkadiaportal αναφέρουν ότι μεταφέρθηκε στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο, ωστόσο ήταν αργά.