Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ένας άνδρας στάθηκε άτυχος και έχασε τη ζωή του όταν τον τσίμπησε σφήκα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνθρωπος βρισκόταν στο αυτοκίνητό του όταν δέχτηκε το τσίμπημα πιθανόν σφήκας.
Δυστυχώς ο 58χρονος ήταν αλλεργικός. Οι πληροφορίες του arkadiaportal αναφέρουν ότι μεταφέρθηκε στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο, ωστόσο ήταν αργά.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.